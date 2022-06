¿Qué día de julio darán el nuevo giro del Ingreso Solidario?

El programa social del Ingreso Solidario, programa manejado por parte de Prosperidad Social, alista un nuevo proceso de pago, que sería en julio.

Ese mes, de acuerdo con el orden en que se han dado los giros este año, corresponde al inicio de un nuevo giro en el esquema de pagos vigente. El Ingreso Solidario este año se paga cada dos meses.

El último giro comenzó en mayo y cubrió junio. En consecuencia, para julio hay pago confirmado. Ingreso Solidario es un programa social que en la actualidad impacta a más de 3 millones de hogares en todo el territorio colombiano. La meta es llegar a los 4 millones de aquí hasta diciembre, cuando se finalicen los giros.

No se sabe aún qué le espera al Ingreso Solidario para el año entrante. Es una decisión que le corresponderá a la nueva administración que llegue al país, así el actual presidente desee la continuidad del programa. La decisión ya no depende de él.

Al respecto, el presidente electo, Gustavo Petro, es partidario de ayudas sociales, siempre y cuando estás sean para combatir los índices de pobreza. Una vez asuma su cargo vendrán meses definitivos para conocer cuál será el destino que le espera al Ingreso Solidario.

¿Qué día de julio pagarán el Ingreso Solidario?

No se sabe con certeza cuándo será, pero sí se maneja una posible fecha tentativa, que no debería salir de la tercera semana de julio. En esos días llegará el anuncio sobre el nuevo pago. Ese dinero ya no será el mismo para todos los hogares, ya que se tiene previsto iniciar con el sistema de giros diferenciales. Son tarifas por hogar en función del grupo Sisbén al cual pertenecen, como de la misma cantidad de personas que habitan el hogar.