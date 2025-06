La prima de junio (prima de servicios) es uno de los derechos laborales más importantes para millones de trabajadores en Colombia. Cada mitad de año, este beneficio económico representa un ingreso adicional clave para aliviar gastos, ahorrar o simplemente equilibrar el presupuesto familiar. Pero tan importante como recibirla, es saber cuándo debe pagarse legalmente.

En el caso de la prima de junio, el Ministerio del Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo son claros: hay una fecha límite que los empleadores deben cumplir sin excusas ni aplazamientos. Si no lo hacen, se exponen a sanciones y el trabajador tiene la posibilidad de reclamar lo que le pertenece. Te contamos hasta cuándo hay plazo para el pago, cómo se calcula y qué hacer si no te la entregan a tiempo.

Qué es la prima de junio en Colombia y por qué deben pagártela

La prima de servicios es una prestación social obligatoria que se entrega en dos partes al año: una en junio y otra en diciembre. Corresponde a 30 días de salario por cada año laborado, es decir, un salario mensual adicional dividido en dos mitades. Este pago no está condicionado a resultados, metas ni evaluaciones. Es un derecho.

Todo trabajador formal, sin importar si su contrato es a término fijo, indefinido o por obra, tiene derecho a recibirla. Si no ha trabajado los seis meses completos, el valor se calcula de manera proporcional al tiempo laborado durante el semestre.

El plazo máximo para el pago de la prima de junio en Colombia

El 30 de junio es la fecha límite que establece la ley colombiana para el pago de la prima de mitad de año. Este plazo está contemplado en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, y se aplica para todos los empleadores sin importar el tamaño o tipo de empresa.

No hay margen para prórrogas, negociaciones ni acuerdos privados que lo modifiquen. El empleador que no pague antes de esa fecha está incumpliendo una obligación legal. Incluso si la empresa enfrenta dificultades económicas, debe priorizar este pago.

¿Cuánto te deben pagar en la prima de junio si ganas el salario mínimo?

En 2025, el salario mínimo mensual en Colombia es de $1.423.500, y el auxilio de transporte fue fijado en $200.000. Estos dos valores suman una base salarial de $1.623.500 que se usa para calcular la prima, si el trabajador tiene derecho al auxilio.

Por lo tanto, si trabajaste los seis meses completos, la prima de junio debería ser de $811.750. Si llevas menos tiempo, el cálculo se hace con esta fórmula: (Días trabajados × salario mensual) ÷ 360. Por ejemplo, si empezaste a trabajar en marzo y llevas 120 días hasta junio, el cálculo sería: (120 × $1.623.500) ÷ 360 = $541.167.

Consecuencias si no te pagan la prima a tiempo

No pagar la prima dentro del plazo legal no solo afecta al trabajador: también acarrea consecuencias para la empresa. Estas sanciones están contempladas en el mismo Código Sustantivo del Trabajo y son aplicables desde el primer día de mora. Entre ellas están:

Multa de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) , impuesta por el Ministerio del Trabajo. La sanción depende del tamaño de la empresa, la reincidencia y la cantidad de trabajadores afectados.

, impuesta por el Ministerio del Trabajo. La sanción depende del tamaño de la empresa, la reincidencia y la cantidad de trabajadores afectados. Indemnización al trabajador: si la prima no se paga y el contrato finaliza, el empleador deberá indemnizar con un día de salario por cada día de retraso.

si la prima no se paga y el contrato finaliza, el empleador deberá indemnizar con un día de salario por cada día de retraso. Intereses moratorios: si el incumplimiento se prolonga por más de 24 meses, el empleador tendrá que pagar intereses sobre el valor adeudado.

¿Qué puedes hacer si no te la pagan?

Si el 30 de junio pasa y no has recibido tu prima, lo primero que debes hacer es dejar constancia escrita del incumplimiento. Puedes enviar una carta o correo electrónico al empleador manifestando tu desacuerdo y solicitando el pago inmediato. Este documento servirá como prueba en caso de que decidas acudir a instancias legales.

Luego, puedes presentar una queja ante el Ministerio del Trabajo, de forma presencial o por internet. También tienes la posibilidad de iniciar una demanda ante un juez laboral, con o sin abogado. Si necesitas orientación legal gratuita, puedes acudir a los consultorios jurídicos de universidades, personerías o sindicatos.

Recomendaciones clave para este cierre de semestre

El 30 de junio no es una sugerencia: es una fecha límite legal. Si no te han pagado la prima para entonces, no lo dejes pasar. Reclama lo que es tuyo. La ley está para protegerte.