Viajar en avión dentro o fuera de Colombia implica revisar con atención las condiciones del equipaje de bodega. Aunque muchos pasajeros se enfocan primero en el equipaje de mano, la maleta facturada puede representar un costo adicional si no cumple con los límites de peso y dimensiones establecidos por cada aerolínea. En 2026, las reglas mantienen una base similar, pero existen diferencias importantes que conviene conocer.

El equipaje de bodega es la maleta que se entrega en el mostrador de la aerolínea antes del embarque y viaja en la parte inferior del avión. A diferencia del equipaje de mano, esta pieza no permanece en la cabina y está sujeta a controles de peso más estrictos. Exceder los límites puede implicar cargos por sobrepeso o equipaje adicional, lo que incrementa el valor final del viaje.

¿Qué es el equipaje de bodega y cómo se calcula su tamaño?

El equipaje de bodega corresponde a las maletas que el pasajero registra antes de abordar. Generalmente, está incluido en ciertas tarifas o puede añadirse pagando un valor adicional.

El tamaño máximo permitido en la mayoría de aerolíneas se mide en centímetros lineales, es decir, la suma del alto + largo + ancho de la maleta. El estándar más común en vuelos comerciales es de 158 cm lineales, incluyendo ruedas y manijas. En cuanto al peso, el límite habitual en clase económica es de 23 kilogramos por pieza.

Si la maleta supera el peso permitido pero no excede los 32 kg, algunas aerolíneas permiten pagar un cargo por sobrepeso. Sin embargo, si también supera las dimensiones establecidas, puede clasificarse como equipaje especial o adicional.

Medidas del equipaje de bodega en Avianca 2026

En Avianca, las condiciones del equipaje de bodega en sus tarifas más económicas son las siguientes:

Peso máximo en Clase Económica: 23 kg por pasajero.

23 kg por pasajero. Peso máximo en Business Class: 32 kg (aplica para la tarifa Business).

32 kg (aplica para la tarifa Business). Dimensiones máximas: 158 cm lineales (alto + largo + ancho).

Si la pieza supera los 23 kg en clase económica, puede aplicarse un cobro adicional hasta el límite permitido. Superar los 32 kg no está permitido por razones de seguridad operativa.

Medidas del equipaje de bodega en LATAM Airlines

En LATAM Airlines, las reglas son similares:

Peso máximo por pieza: 23 kg (51 lb).

23 kg (51 lb). Tamaño máximo: 158 cm lineales (62,2 pulgadas), sumando alto + largo + ancho.

LATAM mantiene este estándar tanto para vuelos nacionales como internacionales en clase económica, aunque las tarifas promocionales pueden no incluir equipaje facturado.

Medidas del equipaje de bodega en Wingo

La aerolínea de bajo costo Wingo establece:

Peso incluido: 23 kg.

23 kg. Cobro adicional: Por cada kilogramo adicional hasta 32 kg.

Por cada kilogramo adicional hasta 32 kg. Dimensiones máximas: 158 cm lineales, incluyendo ruedas y manijas.

Wingo permite ampliar el peso pagando un valor adicional, siempre que no se excedan los 32 kg por pieza. Como es habitual en aerolíneas low cost, el equipaje de bodega no siempre está incluido en la tarifa básica.

Medidas del equipaje de bodega en JetSmart

En JetSmart, las condiciones son:

Peso máximo: 23 kg por pieza.

23 kg por pieza. Dimensiones máximas: 158 cm lineales.

El equipaje facturado generalmente debe adquirirse como servicio adicional en las tarifas más económicas. Exceder el peso genera cargos por sobrepeso según la política vigente.

Medidas del equipaje de bodega en Clic Air

La aerolínea regional Clic Air presenta una diferencia importante frente a otras compañías:

Peso máximo: 15 kg por pieza.

15 kg por pieza. Dimensiones máximas: 126 cm lineales.

Este límite es considerablemente menor que el estándar de 158 cm lineales de otras aerolíneas. Por ello, los pasajeros que viajan en rutas regionales deben revisar cuidadosamente las condiciones antes de empacar.

Qué ocurre si el equipaje supera el peso o tamaño permitido

Cuando una maleta excede los 23 kg en aerolíneas tradicionales o los 15 kg en el caso de Clic Air, se aplican cargos por sobrepeso. En algunas compañías, el límite máximo permitido por pieza es de 32 kg. Superar este tope puede obligar a redistribuir el contenido en otra maleta.

Si la suma de alto + largo + ancho supera los 158 cm lineales, puede clasificarse como equipaje especial, lo que implica tarifas adicionales más elevadas. Esto suele ocurrir con maletas sobredimensionadas o equipaje deportivo.

Recomendaciones para evitar cobros adicionales en 2026

Para viajar sin contratiempos, es recomendable:

Pesar la maleta antes de ir al aeropuerto.

Medirla sumando alto, largo y ancho, incluyendo ruedas y manijas.

Revisar si la tarifa incluye equipaje facturado o si debe pagarse por separado.

Consultar los límites específicos de la aerolínea y la ruta.

Aunque la mayoría de aerolíneas en Colombia manejan el estándar de 23 kg y 158 cm lineales en clase económica, existen diferencias importantes, especialmente en compañías regionales y de bajo costo. Conocer las medidas del equipaje de bodega permitidas en 2026 ayuda a planificar mejor el viaje y evitar gastos inesperados en el aeropuerto.