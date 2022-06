Ingreso Solidario: ¿No le llegó el pago de mayo y junio por Supergiros?

Si antes cobraba el Ingreso Solidario por Supergiros y ahora no, el giro no le salió allí, cuidado. No es algo tan grave como parece.

Los pagos del Ingreso Solidario por Supergiros tienen plazo de cobrarse hasta el próximo 6 de junio. Es un dinero que se entrega en forma presencial. Hay que ir por él a alguna de las sedes o entidades aliadas de dicha compañía.

Quienes cobran allí son los beneficiarios del Ingreso Solidario que no se encuentran bancarizados. O aquellos que, aún con cuenta de ahorros, tuvieron algún problema y Prosperidad Social les cambió el medio de pago del incentivo económico.

El pago de mayo y junio en el Ingreso Solidario es por valor de $400.000, incremento realizado por el Gobierno Nacional.

¿No le pagaron el Ingreso Solidario por Supergiros?

La idea de quienes están a cargo del Ingreso Solidario es que la mayoría de pagos se hagan a través de cuentas de ahorros o digitales. Paulatinamente se trasladan beneficiarios de Supergiros, invitándolos a que abran productos como Daviplata, MOVii, Nequi, entre otros. Es decir, se bancarizan.

Si no le pagaron por Supergiros, puede que este sea el caso. Debe revisar sus mensajes de texto para comprobar si hay uno de Prosperidad Social, pidiéndole que abra una cuenta digital en la entidad asignada.

También, comunicarse con Prosperidad Social. Que revisen el caso y le digan cuál pudo ser la anomalía. Incluso puede tratarse de un retraso dentro del plazo previsto para el pago del incentivo a no bancarizados. Supergiros permite consultar si ya le pagaron en el link: https://www.supergiros.com.co/ya-llego-mi-giro.