La transformación digital de los trámites en Colombia sigue avanzando y la licencia de conducción ya hace parte de este proceso. En 2026, los conductores pueden consultar y presentar este documento directamente desde su celular, sin necesidad de portar la tarjeta física en todo momento. La licencia digital tiene la misma validez legal que el formato tradicional y puede mostrarse ante las autoridades durante controles en carretera o en cualquier procedimiento relacionado con movilidad.

Para quienes buscan cómo obtener la licencia de conducción digital en Colombia fácil y rápido, es importante entender que no se trata de un trámite independiente. Su activación depende de cumplir ciertos requisitos previos y de realizar el proceso dentro de las plataformas oficiales del Estado. Conocer cada paso permite evitar bloqueos y completar el procedimiento sin contratiempos.

Qué es la licencia de conducción digital en Colombia

La licencia de conducción digital es la versión electrónica del documento físico que autoriza legalmente a una persona para conducir en el país. Está integrada a los sistemas oficiales del Gobierno y puede visualizarse en línea cuando sea necesario.

Este formato facilita la identificación del conductor, reduce el riesgo de pérdida del documento físico y agiliza los controles viales. La información que contiene es la misma que aparece en la tarjeta tradicional: categoría, estado de vigencia y datos personales validados por el sistema.

Requisitos para obtener la licencia de conducción digital en 2026

El requisito principal para acceder a la licencia digital es contar con la cédula digital. Este documento permite validar la identidad del conductor dentro de las plataformas oficiales del Estado. Sin la cédula digital, el sistema no habilita la opción de descarga.

Quienes aún no la tengan deben gestionarla ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya sea a través de su página web o en cualquiera de sus sedes físicas.

Además, la licencia física debe estar activa y actualizada. Para ello, el conductor debe:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito.

No tener multas pendientes de pago.

Haber aprobado los exámenes médicos exigidos en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado.

Si la licencia está vencida o suspendida, primero se debe realizar la renovación o el duplicado antes de acceder a la versión digital.

Quiénes pueden solicitar la licencia digital en Colombia

La licencia de conducción digital no está disponible para quienes la tramitan por primera vez. Solo puede obtenerse cuando el conductor realiza un proceso de renovación o solicita un duplicado del documento.

Una vez el trámite queda aprobado y registrado en el sistema, la versión digital se habilita automáticamente. Por eso es clave asegurarse de que la información esté actualizada y sin bloqueos antes de intentar descargarla.

Cómo verificar el estado de la licencia en el RUNT

Antes de iniciar el proceso de descarga, es recomendable confirmar que la licencia esté vigente y sin restricciones en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El sistema valida que no existan comparendos pendientes, sanciones activas o inconsistencias en los datos del conductor. Si hay bloqueos, el trámite digital no podrá completarse hasta que se solucionen.

Paso a paso para descargar la licencia de conducción digital en línea

Una vez cumplidos los requisitos, el proceso para descargar la licencia digital es sencillo y completamente virtual.

Ingresar a la Carpeta Ciudadana Digital: El primer paso es acceder al portal oficial de la Carpeta Ciudadana Digital . Allí el usuario debe registrarse o iniciar sesión utilizando su número de cédula. La autenticación se realiza mediante los mecanismos oficiales de verificación de identidad, lo que garantiza la seguridad del acceso.

El primer paso es acceder al portal oficial de la . Allí el usuario debe registrarse o iniciar sesión utilizando su número de cédula. La autenticación se realiza mediante los mecanismos oficiales de verificación de identidad, lo que garantiza la seguridad del acceso. Ubicar la opción Licencia de Conducción Digital: Dentro de la plataforma, el conductor debe dirigirse a la sección “Mis categorías”. En este apartado se encuentran los documentos digitales asociados a su identidad. Si cumple con todos los requisitos, aparecerá la opción “Licencia de Conducción Digital”, desde donde podrá visualizar el documento.

Dentro de la plataforma, el conductor debe dirigirse a la sección “Mis categorías”. En este apartado se encuentran los documentos digitales asociados a su identidad. Si cumple con todos los requisitos, aparecerá la opción “Licencia de Conducción Digital”, desde donde podrá visualizar el documento. Descargar y presentar la licencia en el celular: El usuario puede descargar el documento directamente en su dispositivo móvil o simplemente acceder a él en línea cuando sea requerido por las autoridades de tránsito. La licencia digital cuenta con respaldo en el sistema oficial, lo que permite su validación durante controles en carretera.

Cuánto cuesta la licencia de conducción digital en Colombia

Uno de los aspectos más importantes es que la licencia digital no tiene un costo adicional. El valor que paga el conductor corresponde únicamente al trámite regular de renovación o duplicado de la licencia física. Una vez el proceso queda registrado y aprobado, la versión digital se activa automáticamente sin cobros extra. Descargarla desde la plataforma oficial es completamente gratuito.

Ventajas de tener la licencia de conducción digital en 2026

La licencia digital ofrece varias ventajas para los conductores en Colombia:

Permite portar el documento en el celular con validez legal.

Reduce el riesgo de pérdida o daño de la tarjeta física.

Facilita la presentación ante autoridades de tránsito.

Está integrada a las plataformas oficiales del Estado.

Para 2026, la licencia de conducción digital se consolida como una herramienta práctica que simplifica los trámites y fortalece la modernización del sistema de movilidad en Colombia.