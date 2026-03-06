El sistema migratorio del Reino Unido inició una transformación profunda en la forma en que gestiona las visas para ciudadanos extranjeros. Este cambio también afecta directamente a los colombianos que planean viajar al país europeo por turismo, negocios, estudios o tránsito. A partir de 2026, el proceso deja atrás uno de los elementos más tradicionales del visado: la etiqueta física adherida al pasaporte.

El nuevo modelo apuesta por un sistema completamente digital que permite gestionar el estatus migratorio desde plataformas en línea. Con este cambio, los viajeros podrán consultar su visa en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que simplifica trámites, reduce riesgos asociados a documentos físicos y fortalece los controles migratorios del gobierno británico.

Cómo cambia el trámite de visa para colombianos que viajan al Reino Unido

Desde el 25 de febrero de 2026, el Reino Unido empezó a implementar un nuevo formato de visa para quienes solicitan permiso de ingreso al país, incluidos los ciudadanos colombianos.

En el sistema anterior, una vez aprobada la visa, el solicitante recibía una viñeta o etiqueta adhesiva en el pasaporte que certificaba el permiso de entrada al territorio británico. Ese documento debía presentarse en los controles migratorios y servía como prueba del estatus migratorio del viajero.

Con el nuevo modelo, el visado pasa a convertirse en un registro digital que almacena la identidad y las condiciones migratorias del titular. Este registro incluye información relevante como:

Tipo de visa otorgada

Duración del permiso de permanencia

Condiciones de estancia en el país

Autorización para trabajar o estudiar

Toda esta información queda registrada en los sistemas del gobierno británico y puede consultarse en línea.

Qué es la visa digital del Reino Unido y cómo funciona

El cambio en el formato de visa implica que el documento ya no se presenta en forma física dentro del pasaporte. En su lugar, se utiliza un sistema electrónico que permite a las autoridades verificar el estatus migratorio directamente desde sus plataformas oficiales.

Para los viajeros, esto significa que la visa puede consultarse y gestionarse desde internet, lo que elimina el riesgo de pérdida, robo o deterioro del documento. Además, el sistema permite compartir el estatus migratorio mediante códigos digitales cuando sea necesario realizar trámites en el Reino Unido, como:

Procesos de contratación laboral

Inscripción en instituciones educativas

Alquiler de vivienda

Verificación del derecho a permanecer en el país

Este modelo forma parte de una estrategia del Reino Unido para modernizar sus procesos migratorios y mejorar la seguridad en el manejo de información.

Cuándo es obligatoria la visa para colombianos que viajan al Reino Unido

Los ciudadanos colombianos que planeen viajar al Reino Unido deben verificar si necesitan una visa según el motivo de su desplazamiento. Entre los casos en los que el visado es obligatorio se encuentran:

Viajes turísticos

Visitas de negocios

Estudios de corta duración

Tránsito por aeropuertos británicos

La visa visitante estándar, uno de los permisos más solicitados por los colombianos, puede tener una vigencia máxima de seis meses y permite realizar actividades temporales dentro del país bajo condiciones específicas.

Cómo solicitar la visa del Reino Unido

Aunque el formato de la visa cambió, el proceso de solicitud mantiene una estructura similar a la utilizada en años anteriores. El trámite inicia en el portal oficial del gobierno británico, donde se realiza la solicitud y se verifica la necesidad del visado según el tipo de viaje.

Verificar si se necesita visa

El primer paso consiste en consultar el portal oficial del gobierno del Reino Unido para confirmar si el viaje requiere visa. Allí también se identifica el tipo de permiso que corresponde al motivo del desplazamiento.

Completar la solicitud en línea

El solicitante debe llenar un formulario digital con información personal, detalles del viaje y documentación requerida. Una vez finalizado el proceso, el sistema genera un número de solicitud que permitirá hacer seguimiento al trámite.

Acudir al Centro de Solicitud de Visado

Después de enviar la solicitud, el aspirante debe asistir a un Centro de Solicitud de Visado (VAC) para confirmar su identidad y registrar sus datos biométricos. Una de las ventajas del nuevo sistema es que solo se requiere una visita al centro de visado. Durante esta cita se realiza la verificación biométrica y el pasaporte se devuelve al solicitante el mismo día.

Recepción de la visa digital

Cuando el proceso finaliza y la solicitud es aprobada, el solicitante recibe un correo electrónico con instrucciones para acceder a su visa en línea. Desde ese momento, el estatus migratorio queda registrado digitalmente y puede consultarse en cualquier momento.

Crear una cuenta en el sistema migratorio del Reino Unido

Para acceder al visado digital y gestionar su estatus migratorio, los viajeros deben crear una cuenta en el sistema de Visas e Inmigración del Reino Unido (UKVI). Esta cuenta funciona como la puerta de acceso a todos los servicios migratorios digitales del país.

Para registrarse se requieren algunos datos básicos:

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

Documento de identidad válido

Además, el sistema puede solicitar alguno de los siguientes elementos para confirmar la identidad del usuario:

Pasaporte válido y número de solicitud

Pasaporte y número de permiso de residencia biométrico

Tarjeta de residencia biométrica vencida, válida hasta 18 meses después de su expiración

Una vez creada la cuenta, el usuario podrá consultar su estatus migratorio y acceder a la información de su visa desde cualquier lugar. Si el viajero se desplaza con familiares, cada persona debe contar con su propia cuenta individual para gestionar su permiso migratorio.

Qué documentos migratorios dejarán de utilizarse

La digitalización del sistema de visas forma parte de un proceso más amplio de modernización migratoria en el Reino Unido. Este cambio implica la sustitución progresiva de varios documentos físicos que anteriormente se utilizaban para comprobar el estatus migratorio. Entre ellos se encuentran:

Permisos de residencia biométricos (BRP)

Tarjetas de residencia biométricas (BRC)

Viñetas adhesivas en el pasaporte

El objetivo de esta transición es centralizar la información migratoria en plataformas seguras que permitan verificar la identidad de los viajeros de forma más rápida y confiable.

Quiénes no necesitan gestionar este nuevo formato de visa para el Reino Unido

Aunque el nuevo sistema digital se convertirá en el formato predominante de visado en el Reino Unido, existen algunas excepciones. No necesitan gestionar este registro quienes:

Viajan con una autorización electrónica de viaje

Tienen permiso para permanecer en las Islas del Canal o Gibraltar

Poseen derecho de residencia en el Reino Unido

En estos casos, el gobierno británico informa los requisitos específicos junto con la decisión sobre el permiso migratorio correspondiente.

Requisitos tecnológicos para acceder al nuevo sistema de visa

El proceso de creación de la cuenta y confirmación de identidad puede requerir el uso de un smartphone y la instalación de una aplicación oficial utilizada por el gobierno británico para verificar documentos. Esta herramienta permite confirmar la identidad del solicitante y vincular su documento de viaje con el sistema migratorio digital.

No obstante, también existen alternativas para quienes no disponen de dispositivos compatibles, lo que permite completar el trámite mediante otros mecanismos habilitados por las autoridades migratorias. Con esta transformación, el Reino Unido avanza hacia un modelo migratorio completamente digital que busca facilitar los procesos para los viajeros y fortalecer la seguridad en el manejo de información migratoria.