La lucha por el título en la Premier League entró en su fase más decisiva y el panorama cambió por completo tras una jornada determinante. La victoria del Manchester City como visitante ante el Chelsea y la caída del Arsenal frente a AFC Bournemouth reconfiguraron la pelea por la cima.

El 0-3 del City en Stamford Bridge, sumado al 1-2 del Arsenal, dejó una tabla con diferencias ajustadas y un detalle clave: el equipo celeste ahora depende de sí mismo para ser campeón. Con 7 partidos por disputar y un enfrentamiento directo pendiente ante los Gunners, el título ya no es una cuestión de cálculos ajenos, sino de rendimiento propio.

Posiciones de la Premier League tras la semana 32

La jornada dejó un Top 5 que refleja la intensidad de la temporada. Así están las posiciones tras los resultados más recientes:

Arsenal: 70 puntos en 32 partidos Manchester City: 64 puntos en 31 partidos Manchester United: 55 puntos en 31 partidos Aston Villa: 55 puntos en 32 partidos Liverpool: 52 puntos en 32 partidos

El Arsenal sigue como líder en puntos totales, pero el Manchester City tiene un partido menos y un calendario que incluye un duelo directo ante el líder. Esa combinación cambia por completo el análisis de la tabla.

La victoria del Manchester City ante Chelsea que lo cambió todo

El triunfo 0-3 ante el Chelsea fue mucho más que tres puntos. El Manchester City mostró autoridad como visitante con goles de Nico O’Reilly, Marc Guéhi y Jérémy Doku. Más allá del marcador, el equipo dejó una sensación de control y contundencia en un tramo donde no hay margen de error.

Mientras el City cumplía su tarea, el Arsenal tropezaba ante el Bournemouth. El 1-2 en contra no solo representó una derrota inesperada, sino una oportunidad desperdiciada para ampliar la ventaja. Esa combinación de resultados comprimió la distancia real en la tabla y reabrió completamente la carrera por el campeonato.

Por qué Manchester City ahora depende de sí mismo para ser campeón de la Premier League

El dato clave es simple: al Manchester City le restan 7 partidos. Si gana los siete, será campeón de la Premier League, sin importar lo que haga el Arsenal.

Actualmente, la diferencia es de seis puntos a favor del Arsenal, pero con un partido más disputado. Si el City gana su encuentro pendiente, quedaría a tres unidades. Además, la próxima semana ambos equipos se enfrentarán en condición de local para el conjunto celeste.

En ese escenario, si el Manchester City vence al Arsenal y gana el resto de sus compromisos, terminaría la temporada como mínimo igualado en puntos con los Gunners. Allí entra en juego el criterio de desempate.

El enfrentamiento directo, clave en el desempate de la Premier League

En caso de igualdad en puntos, uno de los ítems determinantes es el enfrentamiento directo entre ambos equipos. En esta temporada, el Manchester City ya registra un empate ante el Arsenal y, si gana el próximo duelo, tendrá ventaja en ese apartado.

Ese detalle convierte el partido directo en una auténtica final anticipada. No solo por los puntos en juego, sino por el impacto que tendría en el desempate. Si el City suma una victoria y mantiene la igualdad en puntos al final del campeonato, el cara a cara inclinaría la balanza a su favor.

Por eso se afirma que el Manchester City depende de sí mismo: no necesita esperar tropiezos del líder. Necesita perfección propia.

Partidos que le quedan a Arsenal y Manchester City

A falta de siete jornadas, cada partido adquiere un valor absoluto. No hay margen para errores ni empates que cedan terreno. La presión recae tanto en el líder como en el perseguidor, pero el City cuenta con la ventaja psicológica de tener un partido menos y un duelo directo en casa. Lo que les falta es:

Arsenal:

Local: Newcastle, Fulham, Burnley

Visitante: Manchester City, West Ham y Crystal Palace.

Manchester City:

Local: Arsenal, Brentford, Crystal Palace y Aston Villa.

Visitante: Burnley, Everton y Bournemouth

Una definición abierta en la Premier League

La tabla refleja una temporada intensa y competitiva. El Arsenal lidera con 70 puntos, pero el Manchester City acecha con 64 y un partido menos. Esa diferencia, que en otro contexto podría parecer amplia, se reduce cuando se analiza el calendario pendiente y el enfrentamiento directo.

El campeonato entra en su fase más determinante con un escenario claro: si el Manchester City gana todo lo que le queda, será campeón. La Premier League vuelve a ofrecer una definición cargada de tensión, matemática y duelos directos que pueden cambiarlo todo en cuestión de 90 minutos.