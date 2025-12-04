La Jornada 14 de la Premier League 2025-26 continúa con un partido clave entre Manchester United y West Ham, dos equipos que buscan recuperar terreno en la tabla en un tramo decisivo del calendario. El duelo se disputará este jueves 4 de diciembre, desde las 21:00 en España y las 15:00 en Colombia, en un escenario de máxima historia: Old Trafford.

El United, dirigido por Ruben Amorim, atraviesa una temporada irregular que lo tiene fuera de puestos europeos, mientras que West Ham enfrenta una situación aún más compleja, luchando por salir de la zona de descenso. Con necesidades urgentes en ambos lados, este partido es crucial para sus aspiraciones.

Dónde ver Manchester United vs West Ham: TV y plataformas online

Las transmisiones del encuentro estarán disponibles según la región. Los aficionados podrán seguir el partido tanto en televisión como por plataformas online:

España: DAZN, DAZN 1 y DAZN 1 Bar (Movistar+).

Colombia y el resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium de manera ONLINE.

México: FOX One y Caliente TV

Estados Unidos: Telemundo, NBC Sports App y USA Network

Inglaterra: Sky Sports.

Detalles del partido: Manchester United vs West Ham

Competencia: Premier League 2025-26 – Jornada 14

Estadio: Old Trafford (Manchester, Inglaterra)

Fecha: Jueves 4 de diciembre de 2025

Hora: 15:00 en Colombia | 21:00 en España

Transmisión TV: DAZN (España), ESPN (Sudamérica), FOX One (México), Sky Sports (Inglaterra)

Transmisión online: Disney+ Premium, NBC Sports App, Fubo Sports.

Old Trafford: un escenario cargado de historia para la Premier League

El encuentro se jugará en el mítico Old Trafford, con capacidad para 74.000 espectadores, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial. Su ambiente, especialmente en partidos de alta tensión, suele influir en el desarrollo de los encuentros, impulsando al United a buscar un triunfo en un momento clave.

Horario del partido Manchester United vs West Ham por país

Colombia, Perú, Ecuador: 15:00

15:00 Venezuela, Bolivia: 16:00

16:00 Argentina, Uruguay, Chile, Brasil: 17:00

17:00 México: 14:00

14:00 Estados Unidos: 15:00 ET | 12:00 PT | 14:00 CT

15:00 ET | 12:00 PT | 14:00 CT España: 21:00

21:00 Reino Unido: 20:00

20:00 Italia, Francia, Alemania: 21:00

Probables alineaciones del partido, Jornada 14 de la Premier League

Manchester United: Senne Lammens; Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Mason Mount; Joshua Zirkzee. DT: Ruben Amorim.

West Ham: Alphonse Areola; Soungoutou Magassa, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo; Aaron Wan-Bissaka, Mateus Fernandes, Freddie Potts, El Hadji Malick Diouf; Jarrod Bowen, Callum Wilson y Luis Guilherme. DT: Nuno Espírito Santo.

Así llegan Manchester United y West Ham a la Jornada 14

Manchester United llega ubicado en la novena posición con 21 puntos en 13 partidos. Su rendimiento reciente ha sido irregular: apenas ganó uno de los últimos cuatro encuentros, aunque viene de un triunfo importante frente al Crystal Palace, que le dio un respiro y le permitió mantenerse cerca de los puestos europeos.

El equipo muestra momentos de buen fútbol, pero sigue lidiando con problemas de consistencia. Joshua Zirkzee y Mason Mount son clave en el funcionamiento ofensivo, mientras que Casemiro y Bruno Fernandes deberán liderar el mediocampo para evitar sorpresas ante un rival necesitado.

West Ham, por su parte, vive un presente complicado. Está en la casilla 18, dentro de la zona de descenso, con 11 puntos en 13 partidos. Si bien ganó dos de sus recientes cuatro encuentros, cayó 0-2 ante Liverpool en la jornada anterior y necesita urgentemente sumar para no quedar rezagado.

El equipo de Nuno Espírito Santo apuesta por la velocidad de Jarrod Bowen y la experiencia de Callum Wilson para intentar golpear al United, aunque su fragilidad defensiva sigue siendo un problema recurrente.