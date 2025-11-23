La Jornada 12 de la Premier League 2025-26 presenta uno de los partidos más esperados de toda la temporada: el Arsenal vs Tottenham, un duelo cargado de historia, rivalidad y emoción que siempre acapara la atención mundial. Ambos equipos llegan con objetivos distintos, pero conscientes de que este derbi puede marcar el rumbo de la campaña.

El encuentro se jugará el domingo 23 de noviembre, desde las 17:30 en España y las 11:30 en Colombia, en el imponente Emirates Stadium, un escenario con capacidad para 60.000 espectadores que promete una atmósfera electrizante. El duelo llega en un momento clave para un Arsenal que busca sostener su liderato y un Tottenham que quiere consolidarse en puestos europeos.

Dónde ver Arsenal vs Tottenham: TV y plataformas online oficiales

La transmisión del North London Derby estará disponible en varios países a través de diferentes señales oficiales:

España: El partido será emitido por DAZN , DAZN 1 , DAZN 1 Bar y Movistar+ , todas con señal en alta calidad y cobertura previa y posterior al encuentro.

El partido será emitido por , , y , todas con señal en alta calidad y cobertura previa y posterior al encuentro. Colombia y el resto de Sudamérica: La transmisión estará disponible de manera exclusiva a través de DISNEY+ , plataforma que ofrece todos los partidos de la Premier League en la región.

La transmisión estará disponible de manera exclusiva a través de , plataforma que ofrece todos los partidos de la Premier League en la región. México: Los aficionados podrán ver el derbi mediante FOX ONE y Caliente TV , señales oficiales para seguir la liga inglesa en territorio mexicano.

Los aficionados podrán ver el derbi mediante y , señales oficiales para seguir la liga inglesa en territorio mexicano. Estados Unidos: La opción de transmisión será Peacock, servicio que ofrece la cobertura completa del partido en inglés y español.

Detalles del partido: Arsenal vs Tottenham

Competencia: Premier League 2025-26 – Jornada 12

Premier League 2025-26 – Jornada 12 Estadio: Emirates Stadium, Londres

Emirates Stadium, Londres Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Domingo 23 de noviembre de 2025 Hora: 10:00 en Colombia | 16:00 en España

10:00 en Colombia | 16:00 en España Transmisión TV: DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, Movistar+ (España); FOX ONE y Caliente TV (México)

DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, Movistar+ (España); FOX ONE y Caliente TV (México) Transmisión online: DISNEY+ (Sudamérica), Peacock (Estados Unidos)

A qué hora se juega Arsenal vs Tottenham país por país

Este abanico de horarios permite que aficionados alrededor del mundo sigan uno de los derbis más apasionantes del fútbol europeo.

España: 16:00

16:00 Colombia, Perú y Ecuador: 10:00

10:00 Chile, Bolivia y Venezuela: 11:00

11:00 Argentina, Uruguay y Brasil: 12:00

12:00 México (centro): 9:00

9:00 Estados Unidos: 10:00 ET | 7:00 PT

10:00 ET | 7:00 PT Reino Unido: 15:00

15:00 Alemania, Francia e Italia: 16:00

16:00 Portugal: 15:00

Probables alineaciones de Arsenal y Tottenham en el derbi londinense

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martín Zubimendi; Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard; Mikel Merino. DT: Mikel Arteta.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Palhinha, Pape Matar Sarr; Mohammed Kudus, Xavi Simons, Wilson Odobert; Richarlison. DT: Thomas Frank.

Cómo llegan Arsenal y Tottenham al North London Derby

El Arsenal atraviesa un excelente momento. Es líder de la Premier League con 26 puntos en 11 jornadas, cuatro unidades por encima del segundo. Apenas perdió un partido en toda la campaña y llega tras empatar como visitante ante Sunderland, un resultado que no afecta su solidez general. Su única derrota fue a finales de agosto, lo que habla de su consistencia bajo el mando de Mikel Arteta.

Por su parte, el Tottenham se encuentra en la quinta posición con 18 puntos, mostrando momentos de gran calidad pero sin la regularidad del líder. Los dirigidos por Thomas Frank vienen de empatar 1-1 ante Manchester United, un duelo que dejó sensaciones mixtas pero también evidenció la capacidad ofensiva del equipo, especialmente con jugadores como Xavi Simons y Richarlison.

El derbi llega en un contexto clave de la temporada: Arsenal busca extender su ventaja en lo más alto, mientras Tottenham necesita un golpe de autoridad para mantenerse firme en la lucha por los puestos europeos. La intensidad está garantizada.