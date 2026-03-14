La Premier League entra en su Jornada 30 con un duelo clave en la pelea por el título. Arsenal recibe a Everton en el Emirates Stadium, en un partido que puede consolidar la ventaja del líder o apretar la parte alta de la tabla.

El encuentro se jugará el sábado 14 de marzo y tendrá transmisión internacional en varias señales de televisión y plataformas digitales. Acá todos los detalles sobre dónde ver Arsenal vs Everton en vivo, los horarios por país, las posibles alineaciones y el presente de ambos equipos en la Premier League.

¿A qué hora es Arsenal vs Everton? Horarios por país

El compromiso correspondiente a la Jornada 30 se disputará en los siguientes horarios:

España: 18:30

18:30 Colombia: 12:30

12:30 Inglaterra: 17:30

17:30 México (CDMX): 11:30

11:30 Argentina: 14:30

14:30 Chile: 14:30

14:30 Estados Unidos (ET): 12:30

12:30 Estados Unidos (PT): 09:30.

Dónde ver Arsenal vs Everton este sábado en TV y online

La transmisión del partido estará disponible en los siguientes canales y plataformas:

España: DAZN (Movistar M71, M60 y Orange 115).

(Movistar M71, M60 y Orange 115). Colombia y resto de Sudamérica: ESPN en TV y Disney+ Premium online.

en TV y online. Estados Unidos: Universo y USA Network .

y . Inglaterra: Sky Sports.

El estadio del partido de la Premier League: Emirates Stadium

El encuentro se disputará en el Emirates Stadium, en Londres, con capacidad para más de 60.000 espectadores. Es uno de los escenarios más modernos y emblemáticos del fútbol inglés, casa del Arsenal desde 2006. La localía ha sido un factor determinante en la campaña del líder, que buscará mantener su fortaleza ante un Everton que llega en buen momento.

Cómo llegan Arsenal y Everton a la Semana 30 de la Premier League

Arsenal es el líder del campeonato con 67 puntos en 30 partidos. Supera por siete unidades al segundo, Manchester City, que tiene un partido menos. El equipo dirigido por Mikel Arteta ganó sus tres compromisos más recientes y acumula siete jornadas consecutivas sin derrotas. La solidez defensiva y la regularidad ofensiva han sido claves en su campaña.

Everton, por su parte, ocupa la octava posición con 43 puntos. El equipo dirigido por David Moyes atraviesa un momento positivo tras ganar sus dos partidos más recientes. Aunque no está en la pelea directa por el título, mantiene aspiraciones de clasificación a competiciones europeas y buscará sumar en un estadio complicado.

Probables alineaciones de Arsenal vs Everton

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Kai Havertz; Bukayo Saka y Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Everton: Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko; James Garner, Idrissa Gueye, Dwight McNeil, Kiernan Dewsbury-Hall, Iliman Ndiaye y Thierno Barry. DT: David Moyes.

Ficha del partido Arsenal vs Everton

Competencia: Premier League – Jornada 30

Fecha: Sábado 14 de marzo

Hora: 18:30 (España) | 12:30 (Colombia)

Estadio: Emirates Stadium, Londres

Capacidad: Más de 60.000 espectadores.

Streaming online:

Sudamérica: Disney+ Premium

Situación en la tabla:

Arsenal: 1° con 67 puntos en 30 partidos

Everton: 8° con 43 puntos en 30 partidos.