El Arsenal atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada en la Premier League. Con cinco triunfos consecutivos, el equipo de Mikel Arteta inició la segunda mitad del campeonato con una ventaja de seis puntos sobre Manchester City y Aston Villa, consolidándose en la cima y reforzando su candidatura al título. En contraste, el Liverpool encara este tramo desde una posición mucho más incómoda, a catorce unidades del liderato y con la clasificación a la próxima Champions League como objetivo prioritario.

Aun así, los antecedentes recientes invitan a la cautela. Aunque el Arsenal solo ha perdido dos de los veinte partidos disputados en la liga, una de esas caídas fue precisamente ante el Liverpool, el pasado 31 de agosto, con un gol decisivo de Dominik Szoboszlai. En el Emirates Stadium, sin embargo, la historia ha sido distinta: empates vibrantes y triunfos locales en los últimos cruces, además de una racha de 16 partidos sin perder en casa desde mayo de 2025.

Arsenal vs Liverpool: canales y transmisiones Streaming para VER HOY EN VIVO

Colombia: 3:00 p.m. | ESPN y Disney +

3:00 p.m. | y España: 9:00 p.m. | DAZN y Movistar Plus+

9:00 p.m. | y Movistar Plus+ Argentina: 5:00 p.m. | ESPN y Disney +

5:00 p.m. | y México: 2:00 p.m. | TNT Sports y HBO Max

2:00 p.m. | TNT Sports y HBO Max Estados Unidos: 3:00 p.m. | NBC y Peacock

3:00 p.m. | NBC y Peacock Resto de Sudamérica: ESPN y Disney +

El contexto de la Premier favorece a los Gunners

El duelo cierra la jornada 21 de la Premier League y aparece como una oportunidad dorada para el Arsenal. En la fecha previa, el Manchester City volvió a dejar puntos en el camino tras empatar con Brighton, mientras que el Aston Villa tampoco pudo ganar en su visita al Crystal Palace. Resultados que ampliaron la brecha en la tabla y reforzaron el liderato del conjunto londinense.

El Liverpool, cuarto con 34 puntos, observa el panorama desde más atrás. La pelea por el título parece lejana, pero la lucha por asegurar un cupo a la próxima Liga de Campeones mantiene al equipo de Arne Slot bajo presión constante.

Arsenal, favorito y con sed de revancha

El presente coloca al Arsenal como claro favorito, no solo por su racha positiva sino también por el ánimo de revancha. La temporada pasada, los Gunners terminaron segundos y vieron al Liverpool celebrar el campeonato, además de caer en el cruce de la primera vuelta de este curso.

Mikel Arteta no ocultó la importancia del choque en la previa, destacando que enfrentar a los campeones es una oportunidad para enviar un mensaje. En lo deportivo, el técnico confirmó las ausencias de Riccardo Calafiori y Cristhian Mosquera, mientras que Kai Havertz aparece cada vez más cerca de reaparecer tras volver a entrenar con el grupo.

Liverpool y la necesidad de responder en un escenario exigente

Para el Liverpool, visitar el Emirates supone un examen de carácter. Si bien los números generales no acompañan, el equipo ha sabido complicar al Arsenal en Londres en temporadas recientes. La jerarquía de nombres como Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister y Szoboszlai serán clave para intentar equilibrar un duelo que, en la previa, luce cuesta arriba. El actual campeón de la Premier League afrontará este examen sin su máxima figura; Mohamed Salah, quien estpa disputando la Copa Africana de Naciones con su selección, Egipto.

Arsenal vs Liverpool FC: alineaciones probables

Arsenal:

David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Leandro Trossard.

Liverpool:

Alisson Becker; Connor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Hugo Ekitike.