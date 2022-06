Leonardo Pico no salió feliz de Santa Fe: “Pude haber dado mucho más”

Leonardo Pico salió de Independiente Santa Fey es nuevo jugador del Once Caldas de Manizales tras llegar a un acuerdo a préstamo por un año con opción de compra.

El jugador no tuvo un buen paso por el cuadro Cardenal y mucho menos en el último semestre, donde le costó volver de una larga lesión. A razón de ello, Santa Fe facilitó su salida.

Sobre esto y su paso por el Cardenal, el volante de primera línea habló con Caracol Radio y allí confesó sus verdaderos objetivos con el ‘Blanco Blanco’ de Manizales.

“Contento con la posibilidad de estar acá, es un buen equipo, me han recibido muy bien, feliz por la posibilidad que se dio. En lo personal, primero que todo, poder ayudar, quiero retomar el nivel que he tenido en los semestres anteriores, desafortunadamente este semestre que pasó no pude jugar mucho por el tema de lesión; en lo grupal, clasificar entre los ocho, ese es el primer objetivo”, inició.

Sobre el Once Caldas dijo que “tiene una base importante, el semestre anterior jugaba muy bien. El objetivo principal es clasificar entre los ocho, es es el primer objetivo, ya con eso uno puede aspirar a más”.

Finalizó hablando y sincerándose, sobre su paso por el Cardenal. “Siento que pude haber dado más, sé el jugador que soy, sé lo que tengo, sí siento que me faltó. Desafortunadamente tuve unas lesiones que no me dejaron terminar de consolidarme, pero sí siento que pude haber dado mucho más”.