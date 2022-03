En los últimos días el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló sobre el trino del exministro de trabajo, Rafael Pardo, quien señaló de testaferro al dirigente Cardenal.

Ahora el turno fue para el mandamás de Santa Fe, quien le respondió a través de ‘La W Radio’, quien aseguró que esta acusación será llevada a la Asamblea de la junta de Santa fe el próximo 18 de marzo.

“En el fútbol como en la política, los partidos que se pierden producen en los hinchas una reacción en contra de los dirigentes, a veces justificadas., otras no”, inició.

Y agregó que “Rafael Pardo no es socio y nunca ha sido socio del club, entonces le contesto al hincha y creo que él no debe saber quiénes son lo socios del club y no sé en qué se inspiró para hacer ese trino”.

¿Cree que esto fue por tener relación con César Villegas Arciniegas y el proceso 8000?, Méndez respondió que “la verdad que no. Simplemente sé que el doctor Rafael es un hincha, fanático, pero no sé por qué. No sé si con César Villegas tenía alguna rivalidad y César hace más de 10 años no tiene nada que ver con Santa Fe”.

Finalizó hablando sobre una posible demanda a Rafael Pardo. “El Doctor Francisco Bernante, el Dóctor Andrés Carreño, Víctor Cuervo, que también es abogado y yo, el Subscrito, el 18 tenemos asamblea, y decidiremos qué hacer al respecto. En el derecho hay muchas alternativas”.