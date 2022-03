¿Orlando Berrío interesa en Santa Fe?

29 de agosto del 2021, fecha del último partido de Orlando Berrío, jugador colombiano que conquistó en doble oportunidad la Copa Libertadores (2016) y 2019).

Desde ahí el extremo cafetero no ha vuelto a disputar ningún partido oficial, razón por la que a sus 31 años de edad vuelve a sonar para retornar al fútbol colombiano.

Sin embargo, en el último tiempo ha sido protagonista de lesiones, problemas de salud y no por su fútbol. Su último club fue América Mineiro, equipo con el que finalizó contrato en diciembre tras sufrir una lesión fúngica en una de sus rodillas.

Ahora, en las últimas horas, su nombre fue vinculado con Independiente Santa Fe, esto porque en el fútbol colombiano terminó el mercado de fichajes y ahora habrá espacio para los futbolistas que lleguen como agente libre.

No obstante, el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, confirmó que es solo un rumor y que aunque el jugador sí busca equipo, no es el Cardenal. Pero ojo, esto no le cierra la posibilidad a un nuevo fichaje para Santa Fe.