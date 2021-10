De la mano de Grigori Méndez, Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Superliga BetPlay 2021 tras superar al América de Cali.

Fue una consagración que se debe a un gran 2020, donde con Harold Rivera se llegó a la final del torneo clausura ante el cuadro Escarlata. No se pudo ganar la estrella pero sí dio cupo al certamen que este miércoles Santa Fe sumó en sus vitrinas. ¡La cuarta Superliga!

Ante esto, este jueves, el extécnico del equipo bogotano, Harold Rivera, concedió unas declaraciones a FUTBOLETE luego de ver alzar el título a los futbolistas que dirigía hace un par de meses.

“Solamente palabras de agradecimiento y felicitaciones para Santa Fe, los directivos, Eduardo Méndez y a todos los jugadores. Un abrazo y que disfruten este título de Superliga”, inició.

Y agregó que “la cuarta Superliga es importante por el trabajo y el esfuerzo de cada uno. No ha sido fácil y también es un premio a esa resiliencia que se ha tenido hace mucho tiempo y ha caracterizado al club”.

“Santa Fe viene desde hace muchos años con la resiliencia, porque así es es el fútbol, pero nunca se deja de trabajar y muchas felicitaciones para todos. Los directivos y a la hinchada”, repitió.

Sobre los agradecimientos que ha recibido, Rivera destacó el 2020 como la base de todo

“Yo creo que el reconocimiento que me hacen no solo ustedes sino la gente que me lo ha hecho saber por llegar a esta Superliga es válido. Solo debo decir cosas buenas e interesantes”.

“De la mano nuestra, el récord de invicto como local lo tenemos, de puntos en torneos cortos, también, son cosas buenas de ese 2020 importante. Eso es algo bueno para la institución, que lo disfrute . Me siento muy contento por poner un granito de arena para lo que fue este campeonato para el club y su gente”, concluyó.

