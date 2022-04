Mundial de Catar 2022: horarios de los partidos

Se definieron los grupos del Mundial de Catar 2022, los grupos y enfrentamientos además se conocieron los horarios tentativos para jugarse los partidos.

La Copa del Mundo ya se empezó a jugar por parte de los entrenadores de la selecciones que conocieron sus rivales después del sorteo. El torneo más importante del planeta tendrá varios horarios para los partidos, aún se desconocen si serán oficiales, pues la FIFA podrá cambiarlos según lo estime la televisión.

Este Mundial de Catar 2022 tendrá como sedes ocho estadios en los que se podrán ver los juegos de las 32 selecciones que jugarán para llegar al juego final.

Horarios del Mundial de Catar 2022

Fase de grupos: Esta fase se jugará en 12 días e iniciará el 21 de noviembre con el partido inaugural entre Catar y Ecuador. Esta fase terminará el 2 de diciembre.

Los horario estimados en hora colombiana serían 5:00 a.m., 8:00 a.m., 11:00 a.m., y 2:00 p.m.

En esta fase el último partido de cada grupo se jugarán en simultaneo y los horarios previstos son 11:00 a.m., y 2:00 p.m.

Octavos de final: Esta fase se disputará del 3 al 6 de diciembre y tendrá dos partidos por día, los horarios serían 10:00 a.m., y 2:00 p.m.

Cuartos de Final: Del 9 al 10 se jugarán también dos partidos por día de esta fase y los horarios estimados serán 10:00 a.m., y 2:00 p.m.

Semifinal: Aquí cada día del 13 y 14 de diciembre tendrá un partido y se jugaría a las 2:00 p.m.

Tercer y cuarto puesto: Se jugaría el 17 de diciembre a las 10:00 p.m.

Final: Y el partido final se jugaría a las 10:00 a.m.