Si estás jubilado, vives solo y naciste en los primeros 10 días del mes, el martes 9 de julio te corresponde el depósito mensual de la SSA. La mayoría de quienes cumplen este perfil recibe un promedio de $1,976 mensuales, según los últimos datos oficiales.

Este calendario aplica solo si empezaste a cobrar tu beneficio después de mayo de 1997. Si cumples esas condiciones, el pago debería verse reflejado en tu cuenta bancaria o tarjeta Direct Express durante ese día.

El pago del cheque de jubilación se calcula según tu historial laboral y tu edad de jubilación

El cheque de $1,976 corresponde al promedio para personas jubiladas que viven solas, sin complemento familiar. Esa cantidad puede ser mayor o menor en tu caso, dependiendo de cuánto aportaste al sistema, durante cuántos años trabajaste y si decidiste jubilarte antes o después de la edad completa.

Si accediste al beneficio antes de los 67 años, tu cheque será más bajo. En cambio, si retrasaste la jubilación, tu depósito puede superar los $2,000. Además, si recibes otros ingresos, esto no afecta tu monto siempre que no trabajes activamente antes de la edad plena o no superes ciertos límites establecidos por la SSA.

Puedes confirmar la fecha y monto de tu cheque de jubilación en tu cuenta personal

Para evitar errores o confusiones, puedes consultar tu cuenta en my Social Security, donde se actualizan los pagos cada mes. Ahí verás la cantidad exacta que recibirás el 9 de julio, así como el historial de depósitos anteriores y futuros.

Este sistema también te permite verificar si hay cambios por COLA, descuentos por Medicare o ajustes por impuestos federales. Si algo no cuadra con lo esperado, puedes hacer una revisión del cálculo directamente con la SSA. Tener esta información clara te ayuda a saber si estás recibiendo lo que realmente te corresponde según tu historial y situación personal.

Qué hacer si tu pago de jubilación no llega el 9 de julio

Aunque la mayoría de los depósitos se realizan puntualmente, hay ocasiones en las que el pago puede retrasarse por motivos bancarios, mantenimiento del sistema o verificación adicional por parte de la SSA. Si al final del día 9 no has recibido tu cheque, lo primero es revisar tu cuenta bancaria o la app de tu tarjeta Direct Express.

También puedes entrar a tu perfil en my Social Security para confirmar si el depósito fue emitido. Si el sistema indica que ya fue enviado, pero no aparece en tu cuenta, es posible que haya un pequeño desfase en la acreditación. En estos casos, se recomienda esperar 24 horas antes de contactar a la SSA o a tu entidad financiera.

No olvides que si cambiaste recientemente tu número de cuenta o forma de cobro, el sistema puede haber enviado el pago al método anterior. Mantener actualizados tus datos y revisar con antelación puede evitar este tipo de contratiempos.