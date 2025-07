Si naciste entre el 1 y el 10 de cualquier mes y cobras beneficios por jubilación, este 9 de julio deberías haber recibido tu depósito mensual del Seguro Social. Se trata del primer ciclo de pagos de julio, siguiendo el calendario habitual que organiza las fechas según el cumpleaños del beneficiario.

El monto promedio que están recibiendo los jubilados este mes es de $2,002, aunque ese valor puede variar en función de los años trabajados, los ingresos reportados y la edad a la que solicitaste el beneficio. Quienes esperaron hasta los 70 años y tuvieron carreras largas con altos ingresos pueden acercarse al pago máximo de $5,108 mensuales.

El cheque promedio del Seguro Social no refleja la realidad de todos los jubilados

El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria del beneficiario o en la tarjeta Direct Express, según el método elegido previamente. Si aún no ves reflejado el ingreso, se recomienda esperar hasta tres días hábiles antes de contactar al Seguro Social. El calendario de julio se acaba de abrir, y este 9 representa la primera fecha de pago regular para jubilados.

Si tu cheque aún no aparece en tu cuenta, revisa bien los datos bancarios y asegúrate de que no haya habido cambios recientes en tu información personal. También puedes ingresar a tu cuenta de My Social Security para revisar el estatus del depósito y actualizar cualquier dato relevante. El próximo pago para jubilados será el 16 de julio. Es decir, tu depósito de julio llegará según tu fecha de nacimiento, como siempre.

Recibir el dinero a tiempo es clave para mantener al día tus gastos esenciales. Si tienes dudas sobre futuros depósitos o quieres cambiar la forma en que cobras, puedes hacerlo directamente desde el portal ssa.gov/myaccount. Estar informado y con los datos actualizados siempre juega a tu favor.

¿Por qué algunos pagos del Seguro Social varían tanto entre personas?

Aunque el promedio de pago en junio se sitúa en $2,002, no todos los beneficiarios reciben esa cantidad. Hay jubilados que reciben menos de $1,000, mientras otros superan los $3,000 o incluso alcanzan el tope mensual de $5,108. Esta diferencia tiene que ver con tres factores clave: el historial de ingresos, la cantidad de años cotizados y la edad en la que solicitaste los beneficios.

Si pediste la jubilación anticipada a los 62 años, tu cheque se reduce de forma permanente. En cambio, si esperaste hasta los 70, obtuviste un aumento mensual que puede marcar una gran diferencia a largo plazo. También influye el hecho de haber trabajado de forma constante y haber cotizado con salarios altos durante muchos años.

Por eso, si todavía estás planificando tu jubilación o piensas en solicitar el beneficio pronto, es buena idea revisar tu historial en el portal de la SSA y simular distintos escenarios. Pequeños cambios en el momento de retiro o en tus años trabajados pueden impactar significativamente en lo que recibas cada mes.