¿Cuántos goles ha hecho Luis Díaz en la Selección Colombia?

Luis Díaz llega a la Selección Colombia por primera vez tras ser fichado por Liverpool. Es una de las esperanzas para los goles del equipo. ¿Cuántos ha hecho?

Aunque no se destaca por ser goleador (no es su principal labor en el campo de juego), Lucho sabe de hacer goles. Ya lleva un par en Liverpool. Hizo 41 en FC Porto, 20 en Junior y varios más en Barranquilla FC. En la Selección Colombia también ha marcado. Suma un par en la Eliminatoria rumbo a Catar 2022, pero esos no son los únicos que ha hecho con la camiseta Tricolor.

Los goles de Luis Díaz con la Selección Colombia

Antes de los partidos ante Bolivia y Venezuela, Luis Díaz suma 7 anotaciones en 33 juegos con la Selección Colombia (21 como titular). Los marcó de la siguiente manera: amistosos (1), Copa América (4) y Eliminatorias (2).

-Amistosos (1): a la República de Cora en marzo de 2019 (derrota 2-1).

-Copa América (4): los hizo en la edición 2021 en la que fue uno de los goleadores. Les anotó a Brasil, Argentina y Perú (2).

-Eliminatorias (2): ambos fueron en el camino a Catar 2022. Se los anotó en sendos triunfos de la Tricolor ante Perú (0-3) y Chile (3-1).