La noche del sábado 24 de enero de 2026 tuvo como protagonista a la Lotería de Boyacá, la más antigua y tradicional de Colombia, considerada por muchos la joya de la corona del calendario lotero nacional. Con una audiencia masiva y una expectativa desbordante, este sorteo volvió a concentrar la atención del país al poner en juego su emblemático Premio Mayor de $15.000 millones de pesos, además de una amplia estructura de premios secos.

En cada edición, la Lotería de Boyacá reafirma su lugar histórico dentro del sistema legal de lotería en Colombia, combinando tradición, confianza y un impacto social que trasciende el simple resultado del sorteo.

Premio Mayor Lotería de Boyacá – sábado 24 de enero

En este espacio se registra la información oficial correspondiente al sorteo de la Lotería de Boyacá del sábado 24 de enero de 2026, clave para que los jugadores validen correctamente su billete.

Premio Mayor: 0395

Serie: 111.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Boyacá, 24 de enero

Seco por 1.000 millones (Premio fortuna): 8329 de la serie 003.

Seco por 400 millones (Premio Alegría): 1714 de la serie 013.

Seco por 300 millones (Premio Ilusión): 6528 de la serie 161.

Seco por 100 millones (Premio Esperanza): 8191 de la serie 349.

Premios berraquera por 50 millones

Premio 1: 0164 de la serie 264.

Premio 2: 7627 de la serie 408.

Premio 3: 7373 de la serie 255.

Premio 4: 6787 de la serie 308.

Premios optimismo por 20 millones

Premio 1: 9324 de la serie 438.

Premio 2: 2571 de la serie 087.

Premio 3: 2923 de la serie 141.

Premio 4: 7495 de la serie 137.

Premio 5: 7086 de la serie 022.

Premio 6: 4894 de la serie 150.

Premio 7: 6822 de la serie 171.

Premio 8: 4135 de la serie 219.

Premio 9: 4801 de la serie 095.

Premio 10: 6335 de la serie 239.

Premio 11: 2511 de la serie 361.

Premio 12: 0221 de la serie 035.

Premio 13: 1029 de la serie 238.

Premio 14: 7792 de la serie 334.

Premio 15: 1318 de la serie 120.

Premios valentía por 10 millones

Premio 1: 3122 de la serie 199.

Premio 2: 8737 de la serie 371.

Premio 3: 8043 de la serie 336.

Premio 4: 3910 de la serie 258.

Premio 5: 6000 de la serie 106.

Premio 6: 1353 de la serie 239.

Premio 7: 3762 de la serie 405.

Premio 8: 6248 de la serie 090.

Premio 9: 8436 de la serie 298.

Premio 10: 2234 de la serie 250.

Premio 11: 4786 de la serie 241.

Premio 12: 1748 de la serie 028.

Premio 13: 0947 de la serie 240.

Premio 14: 1652 de la serie 194.

Premio 15: 0463 de la serie 101.

Premio 16: 7140 de la serie 174.

Premio 17: 9978 de la serie 124.

Premio 18: 6502 de la serie 068.

Premio 19: 8420 de la serie 420.

Premio 20: 5242 de la serie 377.

Premio 21: 9180 de la serie 088.

Premio 22: 2808 de la serie 023.

Premio 23: 5475 de la serie 379.

Premio 24: 5559 de la serie 162.

Premio 25: 3333 de la serie 373.

Premio 26: 4037 de la serie 028.

Premio 27: 4373 de la serie 040.

Premio 28: 2578 de la serie 078.

Premio 29: 3307 de la serie 318.

Premio 30: 5258 de la serie 110.

Premio 31: 2349 de la serie 146.

Premio 32: 7516 de la serie 210.

Premio 33: 1231 de la serie 298.

Premio 34: 1178 de la serie 193.

Premio 35: 3694 de la serie 345.

Premio 36: 7359 de la serie 033.

Qué impuestos se aplican a los premios de lotería y chance en Colombia

Cuando un jugador obtiene un premio en juegos de lotería o chance en Colombia, debe tener en cuenta que existen impuestos obligatorios establecidos por la normativa nacional. Uno de los principales es el aporte del 17% destinado a la salud, que se descuenta directamente del valor del premio bruto y contribuye al financiamiento del sistema de salud pública.

Adicionalmente, en premios de mayor cuantía se aplica la retención del 20% por ganancias ocasionales, administrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En algunos casos también puede existir retención en la fuente, dependiendo del monto y la modalidad del premio. Estos descuentos se calculan antes de la entrega del dinero al ganador y son gestionados por el operador de la lotería, garantizando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la transparencia del proceso.

Por qué es importante conservar el comprobante original del sorteo

Conservar el billete original o comprobante del sorteo es un requisito fundamental para reclamar cualquier premio de lotería en Colombia. Este documento es la única prueba legal que acredita al portador como ganador y permite a los operadores verificar la autenticidad del número, la serie y las condiciones de compra.

En casos donde el billete se pierde, se deteriora o presenta alteraciones, el proceso de reclamación puede volverse complejo o incluso imposible. Aunque existen mecanismos de verificación adicionales, como registros de venta o validaciones internas, la ausencia del comprobante original suele retrasar o impedir el pago. Por ello, se recomienda guardar el billete en un lugar seguro, evitar daños físicos y no compartir imágenes completas del mismo, protegiendo así el derecho al cobro del premio.