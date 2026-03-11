Este martes 10 de marzo llega el momento que muchos jugadores estaban esperando: conocer el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos más seguidos dentro del chance en Colombia. Cada jornada trae consigo la expectativa por las cuatro cifras que definirán al ganador, y que pueden transformar una simple jugada en una gran alegría para quienes decidieron probar suerte hoy.

El Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos favoritos por su dinámica rápida y accesible. Miles de personas eligen su combinación cada día esperando acertar el número ganador del Chontico Noche, un resultado que suele consultarse apenas termina el sorteo para confirmar si la suerte estuvo del lado de su jugada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Martes 10 de Marzo 2026

Si participaste en el sorteo o quieres verificar las cifras de hoy, aquí podrás consultar el resultado del Chontico Noche del martes 10 de marzo, junto con el número ganador confirmado del sorteo.

Número Ganador: 5220

Y la 5ta Balota: 5.

Chontico Noche: Balotas certificadas y tecnología que garantizan un sorteo transparente

El sorteo del Chontico Noche se realiza bajo un sistema que garantiza transparencia en cada extracción. Las balotas utilizadas durante el proceso están certificadas por un laboratorio acreditado por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), lo que asegura que cumplen con estándares técnicos que garantizan igualdad de condiciones en cada sorteo.

Gracias a este control técnico, cada número tiene exactamente la misma probabilidad de salir. No hay ventajas ni combinaciones con más opciones que otras. Este respaldo en la certificación de las balotas del Chontico Noche permite que el resultado se defina únicamente por el azar, manteniendo la confianza de miles de jugadores que siguen el sorteo cada día.

Supervisión oficial y autorización de la Beneficencia del Valle para el juego de chance del Chontico Noche

Además del control técnico, el Chontico Noche se realiza con la presencia de delegados encargados de certificar la transparencia del sorteo. Estos supervisores verifican que cada etapa del proceso se cumpla según los protocolos establecidos para los juegos de suerte y azar en Colombia.

El juego también cuenta con el respaldo institucional de la Beneficencia del Valle, entidad que autoriza y regula este tipo de sorteos en el departamento. Esto significa que el Chontico Noche es un juego legal y autorizado, operado bajo normas oficiales que garantizan un proceso claro, seguro y confiable para todos los participantes.