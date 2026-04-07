Martes 7 de abril y ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día, uno de los momentos más buscados del día para quienes siguen este sorteo en Colombia. Con el número ganador confirmado, llega ese instante clave de revisar la jugada y comprobar si la combinación elegida coincide con el resultado.

El resultado del Chontico Día hoy 7 de abril marca ese punto del día en el que la rutina se pausa por unos segundos. Ya sea por intuición, fechas especiales o simples corazonadas, cada número jugado encuentra aquí su desenlace en cuestión de segundos.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 7 de Abril 2026

Verificar el número ganador del Chontico Día martes 7 de abril es el paso final para cerrar la jornada con claridad. Acceder a la información correcta, en fuentes confiables, permite validar cualquier coincidencia sin dudas, justo cuando cada cifra puede hacer la diferencia.

Número Ganador: 7369

Y la 5ta Balota: 1.

Lotería Chontico Noche: el sorteo que no te deja esperar

El Chontico Noche se ha ganado su lugar porque va al ritmo de todos los días. Mientras otras loterías como la Lotería de Medellín, la Lotería de Bogotá o la Lotería del Meta se juegan una vez por semana, aquí tienes resultado todas las noches. Esa constancia lo vuelve parte de la rutina y mantiene la expectativa activa sin largas pausas.

Además, es directo: eliges cuatro cifras y ya estás dentro. Y no todo depende de acertarlo completo, porque también hay premios por coincidencias parciales. Eso hace que el Chontico Noche hoy sea más dinámico y que cada jugada tenga algo en juego hasta el final.

Por qué el Chontico Noche es tan elegido en Colombia

Una de las grandes ventajas del Chontico Noche en Colombia es que todo pasa rápido. Sabes el resultado en cuestión de minutos y puedes volver a jugar al día siguiente sin esperar toda una semana. Es una experiencia continua, ideal para quienes prefieren algo más ágil.

A eso se le suma que hay opciones extra como la 5ta Balota, que permiten ampliar las posibilidades con montos bajos. En conjunto, su frecuencia, facilidad y sistema de premios hacen que el Chontico Noche sea una alternativa cercana, práctica y cada vez más popular entre quienes juegan chance.