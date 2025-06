El sorteo de La Caribeña Noche de hoy, martes 10 de junio de 2025, ha finalizado y se ha revelado el número ganador. Esta lotería, una de las más reconocidas en Colombia, entrega atractivos premios a los jugadores que logran acertar la combinación correcta. Revisa aquí el resultado y confirma si eres el afortunado ganador.

Comprueba ahora, acá, si ganaste La Caribeña Noche

No olvides verificar que tu billete o colilla esté en buen estado para que puedas reclamar el premio en Colombia.

Número Ganador: 6727

Quinta Balota: 6

Sigue el sorteo de La Caribeña desde cualquier dispositivo móvil

El sorteo de La Caribeña Noche se transmite en vivo a través del canal Telecaribe y también en las plataformas digitales oficiales de la lotería. Además, muchas páginas especializadas en resultados de lotería, como Futbolete.com, actualizan los números ganadores en tiempo real, permitiéndote verificar desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet.

Si me resta una semana para cumplir la mayoría de edad, ¿puedo reclamar el premio?

No, para reclamar cualquier premio de La Caribeña Noche es obligatorio ser mayor de edad. Si aún no has cumplido los 18 años, no podrás realizar el cobro, sin excepciones. La recomendación es que si compraste el billete y resultaste ganador, esperes hasta cumplir la mayoría de edad para poder reclamar el premio legalmente.

Aspectos legales de la lotería La Caribeña Noche