Novedad en el futuro de Dayro Moreno, según presidente del Bucaramanga

Dayro Moreno es el actual goleador de la Liga BetPlay 2022 – I y está cerca de batir un importante récord en nuestro balompié tras los 13 goles que marcó en la temporada.

Sin embargo, tras el gran semestre que acaba de realizar con el Leopardo, su nombre está en boca de varios clubes y el que más se acerca es el Deportivo Cali.

Lo último que se dijo sobre el fichaje fue que “hoy quedó muy adelantada la contratación de Dayro Moreno para el Deportivo Cali”, informó el director del Vbar de Caracol Radio, Diego Rueda.

Sobre todos estos rumores, este viernes, habló Jaime Elías Quintero, presidente del Atlético Bucaramanga, con ‘Zona Libre de Humo. Allí entregó novedades de cara al futuro del delantero.

Lo que dijo el presidente del Bucaramanga sobre Dayro Moreno

“Cuando llegó Dayro a Bucaramanga me dijo, presidente yo vengo a quedarme 2 o 3 años y hace un par de horas me dijo que está contento acá y quiere quedarse”, inició.

Sobre la supuesta oferta del Cali: “Nadie me ha llamado de Deportivo Cali, solo me enterado por pura prensa, pero nadie ha mostrado interés”.

“Cuando Dayro llegó a Bucaramanga el negocio lo hice directamente con él, no había empresario en el medio. Cuando me dieron el nombre de Dayro, me pareció interesante, hablé con él y se dieron las cosas, es muy trabajador, se dicen muchas cosas pero su comportamiento ha sido aceptable”.

El futuro de Dayro. “El tema económico salarial es alto con Dayro, su rescisión también lo es. Aun no hemos charlado sobre el tema de salario para renovar pero estamos dispuestos a charlar”. Y agregó que Les cuento, por confidencialidad, no es fácil la salida de Dayro del Bucaramanga”.

“Ya es voluntad del jugador si quiere rescindir el contrato, el equipo que quiera poner el dinero encima de la mesa lo aceptaremos, pero no vamos a negociar, los equipos en Colombia son malas pagas”, añadió.

“Esta mañana hable con Dayro del tema de la renovación, 2 años más y me reitero su deseo de quedarse”, concluyó Jaime Elías Quintero.