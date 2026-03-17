La noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín será de altísimo voltaje cuando Millonarios FC y Atlético Nacional le den vida a una nueva edición del Súper Clásico del FPC. La hinchada albiazul agotó la boletería desde hace varios días para este compromiso determinante, en el que el equipo bogotano necesita ganar para mantenerse en la pelea por ingresar a la zona de clasificados de la Liga BetPlay. Del otro lado, el Verdolaga llega con la herida reciente tras la eliminación en Copa Sudamericana hace apenas 13 días en Medellín, por lo que buscará una especie de revancha en condición de visitante.

Millonarios vs Atlético Nacional: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Nacional vs Millonarios

Nacional vs Millonarios Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Martes 17 de marzo de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Árbitro: Jhon Ospina

Jhon Ospina Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 12

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Millonarios confía en su fortaleza como local

Millonarios FC llega a este clásico con un rendimiento destacado en el torneo. Aunque en la última jornada sufrió un tropiezo frente a Boyacá Chicó, el equipo venía de encadenar tres victorias consecutivas, incluyendo la eliminación de Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

El factor local puede ser determinante. El conjunto embajador ha ganado sus últimos cuatro partidos en El Campín, mostrando además una notable eficacia ofensiva: en sus tres presentaciones más recientes en casa ha marcado al menos dos goles por partido. Ese poder en ataque fortalece sus aspiraciones de quedarse con los tres puntos en uno de los duelos más esperados del campeonato.

Atlético Nacional llega en reacción y con sed de revancha

Por su parte, Atlético Nacional ha sabido recomponerse tras el golpe internacional. El equipo antioqueño encadena tres victorias consecutivas en la Liga BetPlay, destacándose el reciente triunfo 2-0 ante Llaneros FC y la contundente goleada 4-0 frente a Junior FC.

Ese repunte ha devuelto confianza al plantel, que ahora busca trasladar ese buen momento al escenario más exigente: un clásico en condición de visitante y ante un rival directo.

Incertidumbre en el banquillo verdolaga

Más allá de lo deportivo, el entorno de Atlético Nacional sigue marcado por la incertidumbre en el banquillo. Aunque desde la dirigencia, encabezada por Sebastián Arango, ha manifestado respaldo al actual entrenador Diego Arias Hincapié, en las últimas horas han surgido versiones que apuntan a una posible búsqueda de nuevo técnico.

Uno de los nombres que ha tomado fuerza es el del argentino Cristian “Kily” González, quien ha dirigido a clubes como Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense. Su perfil interesa a algunos sectores directivos, aunque también estaría en la órbita de San Lorenzo, lo que añade un elemento adicional de expectativa sobre el futuro del equipo.

Un historial que refleja la grandeza del clásico

El enfrentamiento entre Millonarios y Atlético Nacional es uno de los más importantes del fútbol colombiano. En 301 partidos disputados, el conjunto capitalino tiene una ligera ventaja con 114 victorias, mientras que el equipo antioqueño suma 86 triunfos, además de 101 empates.

Estas cifras reflejan la magnitud de un clásico que trasciende generaciones y que siempre ofrece partidos cargados de intensidad, historia y emoción.

Millonarios vs Atlético Nacional: alineaciones probables

Millonarios FC:

Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Entrenador: Fabián Bustos.

Atlético Nacional:

Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano, Juan Rengifo, Matheus Uribe; Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno; Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias Hincapié.