La experiencia de Daniel Ruiz en el fútbol ruso atraviesa un momento determinante. El mediocampista ofensivo, jugador de Millonarios y cedido al CSKA de Moscú desde mediados de 2025, no ha logrado consolidarse en el equipo europeo y su situación volvió a conectar con el club albiazul, que analiza opciones en el mercado para reforzar su plantilla en 2026-1.

El contexto actual reúne varios factores que explican por qué su nombre vuelve a sonar con fuerza en Bogotá: escasa continuidad en Rusia, un cupo libre en Millonarios para inscribir futbolistas y contactos directos que ya se produjeron para explorar un regreso anticipado. No es una hipótesis aislada, sino una negociación que empieza a tomar forma.

La experiencia de Daniel Ruiz en CSKA de Moscú

Desde su llegada al CSKA, Daniel Ruiz no encontró el protagonismo esperado. En términos oficiales, el volante apenas ha disputado 5 partidos con el club ruso. De ellos, 3 fueron como titular en la Copa, mientras que en la liga solo acumuló 21 minutos repartidos en un par de apariciones.

A nivel estadístico, el balance es claro: no registra goles ni asistencias. Para un futbolista creativo, acostumbrado a tener peso ofensivo y participación constante, la falta de continuidad limita su impacto y frena su evolución dentro del proyecto deportivo.

Un rol secundario que condiciona su proyección

La situación en Rusia refleja un rol secundario dentro del plantel. Ruiz no logró instalarse como alternativa habitual ni en la liga ni en los partidos de mayor exigencia. Esa realidad, sumada a la adaptación a un contexto futbolístico distinto, abre la puerta a replantear el camino a corto plazo.

La cesión fue pensada como un salto competitivo, pero el escenario actual obliga a revisar si mantenerse en ese rol beneficia al jugador en esta etapa de su carrera.

Millonarios y un cupo disponible en la plantilla para 2026-1

Mientras tanto, Millonarios aún tiene un cupo habilitado para inscribir un futbolista más en las competencias oficiales. Ese detalle administrativo es clave, porque permite pensar en incorporaciones sin necesidad de liberar fichas ni realizar movimientos adicionales en la plantilla.

En un semestre exigente y con necesidad de soluciones creativas, el nombre de Daniel Ruiz encaja de forma natural dentro de las alternativas que evalúa el club.

Contactos directos y propuesta de regreso anticipado para Daniel Ruiz a Millonarios

Según información del periodista Julián Capera, Millonarios le planteó formalmente a Daniel Ruiz la posibilidad de un regreso anticipado. No fue solo un sondeo informal: hubo una conversación concreta sobre el proyecto deportivo actual y el rol que podría demostrar si vuelve al equipo.

Un punto relevante es que Radamel Falcao García, capitán del plantel, habló directamente con Ruiz. En ese diálogo se abordó el momento del equipo y la idea futbolística que se está construyendo, un gesto que demuestra la intención real del club por contar nuevamente con él.

Un antecedente reciente: el regreso desde Santos FC

El posible regreso de Ruiz no sería un caso aislado en su carrera. Ya ocurrió algo similar cuando fue cedido a Santos FC en Brasil. En aquel momento, la experiencia tampoco tuvo la continuidad esperada y el jugador terminó regresando a Millonarios, donde recuperó protagonismo y regularidad.

Ese antecedente reduce la incertidumbre y sirve como referencia para todas las partes involucradas, tanto desde lo deportivo como desde lo contractual.

El principal obstáculo: el salario en Rusia

Más allá de la voluntad deportiva, existe un punto clave por resolver: el salario. Daniel Ruiz percibe un ingreso elevado en el fútbol ruso y ese aspecto es uno de los principales temas de negociación para viabilizar un retorno.

Encontrar un esquema que permita ajustar las condiciones económicas -ya sea con aportes del CSKA, una renegociación o un acuerdo específico- será determinante para avanzar. Por eso, aunque hay interés, el proceso se maneja con cautela.

El peso de Daniel Ruiz en la historia reciente de Millonarios

Daniel Ruiz no es un nombre más en el club bogotano. Se trata de un futbolista con más de 190 partidos oficiales con la camiseta albiazul, en los que aportó 22 goles y 28 asistencias. Además, fue parte activa en la obtención de un título de Copa y una Superliga, consolidándose como uno de los jugadores más representativos de los últimos años.

Ese recorrido explica por qué su nombre vuelve a aparecer cuando el equipo necesita talento, conocimiento del entorno y capacidad para asumir responsabilidades.

Una opción de mercado abierta y en desarrollo para Millonarios

Hoy, el escenario está abierto. La falta de minutos en Rusia, el cupo disponible en Millonarios, los contactos directos y el antecedente de un regreso previo configuran un contexto favorable para avanzar. Sin embargo, el factor económico sigue siendo el eje central de la discusión.

Daniel Ruiz evalúa qué es lo mejor para recuperar continuidad y protagonismo. Millonarios, por su parte, mantiene activa una opción que combina presente, pasado y necesidad deportiva. El desenlace dependerá de cómo se resuelva ese equilibrio entre lo futbolístico y lo contractual.