Millonarios tiene listo un nuevo refuerzo para fortalecer su zona defensiva. Este lunes quedó confirmado que Stiven Barreiro Solís será nuevo jugador del cuadro Embajador luego de finalizar su vínculo con León de México, una operación que se destrabó tras una mejora en la propuesta económica presentada por la dirigencia azul.

El experimentado defensor central, de 32 años, analizaba diferentes ofertas para continuar su carrera, pero el proyecto deportivo encabezado por Fabián Bustos terminó inclinando la balanza. Ahora el futbolista viaja hacia Bogotá para cumplir con los exámenes médicos y cerrar oficialmente su incorporación.

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Millonarios mejoró la oferta y Barreiro dio el sí

Las conversaciones entre las partes avanzaron durante los últimos días. En un primer momento, el jugador manifestó su deseo de vestir la camiseta de Millonarios, aunque solicitó un ajuste en las condiciones salariales para concretar el acuerdo.

La dirigencia atendió esa petición y presentó una segunda oferta con mejores cifras, suficiente para alcanzar un entendimiento definitivo.

Si no surge ningún contratiempo en las revisiones médicas, el defensor firmará un contrato bajo las siguientes condiciones:

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Vínculo inicial por un año.

Opción de extender el contrato por una temporada adicional.

Renovación condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos.

Los roles que terminaron de convencer a Fabián Bustos

La llegada de Stiven Barreiro responde directamente a la necesidad de cubrir la inminente salida del defensor uruguayo Edgar Elizalde, por lo que el cuerpo técnico buscó un jugador con experiencia internacional y capacidad para desempeñarse en diferentes esquemas.

Precisamente esa versatilidad fue uno de los aspectos que más valoró Fabián Bustos, quien encontró en el defensor colombiano un futbolista capaz de cumplir funciones tácticas muy específicas.

Los dos roles que más pesaron en la decisión del entrenador fueron:

Defensor por el sector derecho , tanto en una línea de cuatro como en una línea de tres centrales.

, tanto en una línea de cuatro como en una línea de tres centrales. Marcador derecho en situaciones puntuales o de emergencia cuando el desarrollo del partido así lo requiera.

Durante una conversación telefónica entre entrenador y jugador, Barreiro expresó su entusiasmo por incorporarse al proyecto deportivo que pretende devolver a Millonarios a los primeros lugares del fútbol colombiano.

Un regreso al FPC tras una década en México

Con este fichaje, Stiven Barreiro volverá al fútbol colombiano después de diez temporadas consecutivas en el balompié mexicano, donde construyó una sólida trayectoria.

Durante su paso por la Liga MX defendió las camisetas de:

Atlas de Guadalajara.

Pachuca.

León FC.

Antes de emprender su aventura internacional, su último equipo en Colombia fue Independiente Santa Fe, club del que salió en 2016 para iniciar una extensa etapa en el fútbol mexicano que ahora llega a su fin con su regreso para vestir los colores de Millonarios.