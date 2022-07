Los 4 futbolistas que salen de Once Caldas al exterior

Qué rápido terminó moviéndose Once Caldas con 4 de sus futbolistas. En cuestión de una semana se aseguró las transferencias de todos ellos. ¿Quiénes y a dónde van?

Eran situaciones que venían manejándose y que podían resultar en cualquier momento. Terminaron dándose casi que al tiempo. Y como estaba la expectativa respecto a que se dieran o no, fueron inscritos para jugar en la Liga BetPlay II-2022. Algunos alcanzaron a jugar. Serán cupos perdidos porque los 4 se van a jugar fuera del fútbol colombiano, tal cual como pasó en su momento con Johan Carbonero y Luis Sinisterra.

– Ménder García. El atacante tumaqueño de 23 años que desde 2017 juega profesionalmente con el cuadro manizaleño, va para la MLS. Es nuevo atacante de Minnesota United. Él alcanzó a estar inscrito en el juego de la Fecha 1 en la actual Liga BetPlay, sin llegar a tener acción.

– Sebastián Guzmán. Mediocampista ibaguereño que debutó con su camiseta en 2018. A los 25 años va para el fútbol portugués. Será jugador de Estrela da Amadora en la Segunda División. Firmaría contrato hasta junio de 2024.

– Nelson Quiñones. Volante tumaqueño de 19 años que lleva apenas un par como profesional y ya va para la MLS. Es negocio que ya se hizo oficial públicamente. Es nuevo jugador de Houston Dynamo. Sale a préstamo por un año con opción de compra.

Welcome to H-Town, Nelson 🇨🇴

We've signed the winger on loan from @oncecaldas with an option to purchase.#DejaloTodo

— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) July 27, 2022