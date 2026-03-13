En el mercado de fichajes del fútbol colombiano suelen aparecer historias que solo se conocen con el paso del tiempo. Una de ellas tiene como protagonista al DIM y al delantero argentino Rodrigo Contreras, hoy una de las figuras del campeonato.

Contreras se convirtió recientemente en refuerzo de Millonarios y su impacto ha sido inmediato: suma 9 partidos y 6 goles, incluidos dos tantos ante Atlético Nacional en la Copa Sudamericana. En medio de ese protagonismo apareció una historia revelada desde Medellín: el DIM lo quiso fichar en más de una ocasión, pero las condiciones del mercado impidieron que el negocio se concretara.

Rodrigo Contreras, el delantero que hoy destaca en el fútbol colombiano

El presente de Rodrigo Contreras explica por qué su nombre volvió a escena. El delantero argentino llegó al fútbol colombiano con perfil bajo, pero rápidamente comenzó a marcar diferencia con goles y actuaciones determinantes.

Su rendimiento con Millonarios ha sido uno de los temas más comentados del torneo. 6 goles en 9 partidos reflejan un impacto inmediato, algo que siempre genera preguntas inevitables en el mercado: quiénes lo siguieron, quiénes lo quisieron fichar y por qué terminó en ese club. En el caso del DIM, la respuesta llegó directamente desde la dirigencia.

El primer intento del DIM por fichar a Rodrigo Contreras

El director deportivo del club, Federico Spada, reveló en entrevista con Win Sports que el Medellín estuvo muy cerca de contratar al delantero antes de que llegara otro atacante al equipo. Según explicó, el DIM evaluaba dos opciones ofensivas: Contreras y Francisco Fydriszewski, delantero argentino que finalmente terminó siendo fichaje del club.

“Nosotros íbamos a traer a Rodrigo Contreras antes que al Polaco”, explicó Spada, recordando que en ese momento el jugador pertenecía a un club de Segunda División del fútbol chileno y aún no tenía el reconocimiento que posee hoy.

La decisión económica que cambió el destino del fichaje

El factor determinante para elegir entre ambos delanteros fue económico. De acuerdo con Spada, la operación por Contreras se planteaba como un préstamo, mientras que la llegada de Fydriszewski implicaba una inversión directa en la compra del jugador.

En ese momento, el análisis financiero fue clave. “Por el mismo dinero con el que comprábamos al Polaco pagábamos el préstamo de Contreras; A nivel económico era mejor invertir en el Polaco en este momento”, explicó el director deportivo. Desde la perspectiva institucional, invertir en un jugador en propiedad resultaba más conveniente que pagar una cesión temporal. Por eso el DIM tomó la decisión de avanzar con Fydriszewski.

El segundo intento del DIM por contratar a Contreras

La historia no terminó ahí. Según Spada, el club volvió a intentar fichar a Rodrigo Contreras para el inicio de 2026, cuando buscaba reforzar su ataque con otro delantero. La idea era conformar una dupla ofensiva que incluyera junto a Fydriszewski. El objetivo era sumar variantes ofensivas y potenciar la capacidad goleadora del equipo, algo que el cuerpo técnico consideraba necesario.

Uno de los factores que complicó la operación fue la venta del delantero Brayan León. El club esperaba concretar esa transferencia para liberar espacio en el plantel y obtener recursos económicos que permitieran avanzar por Contreras. El problema fue el tiempo.

«Este año también queríamos tener a Contreras con el Polaco al lado, pero no se dieron los tiempos con la venta de Brayan León, en que las cuotas de pago son demoradas (el dinero no llega de una). Ahora que lo veo en Millonarios digo, ‘nos hubiera quedado muy bien’”.

La negociación por León no se resolvió con la rapidez esperada, y además las condiciones de pago implicaban recibir el dinero en cuotas. Esto afectó directamente la planificación del mercado. El DIM no contaba con liquidez inmediata para concretar el fichaje, lo que terminó cerrando la puerta a la operación.

La reflexión de la dirigencia del DIM

Con el presente goleador de Contreras en el fútbol colombiano, la historia genera inevitablemente una reflexión. El propio Federico Spada lo reconoció en su entrevista.

“Ahora que lo veo en Millonarios digo que nos hubiera quedado muy bien”, comentó el directivo, dejando ver que el club era consciente del potencial del delantero incluso antes de su explosión actual.

Estas situaciones son comunes en el mercado de fichajes. Los clubes analizan opciones, comparan condiciones económicas y toman decisiones que, con el paso del tiempo, pueden verse de otra manera.

Una historia más del mercado que rodea al DIM

Las declaraciones de Federico Spada permiten entender mejor cómo funciona el mercado de fichajes dentro del club. No todas las negociaciones llegan a concretarse, incluso cuando existe interés real.

En el caso de Rodrigo Contreras, el DIM lo analizó, lo intentó fichar y estuvo cerca de hacerlo. Pero las decisiones económicas y los tiempos de otras operaciones terminaron cambiando el destino del delantero, que hoy destaca en el fútbol colombiano con otra camiseta.