El DIM dio un paso clave en su planificación deportiva para 2026 al confirmar el regreso de Daniel Cataño. El mediocampista vuelve al FPC con un contrato de largo plazo y en un momento de plena vigencia futbolística, reforzando una zona del campo que el club había señalado como prioritaria. Con esta incorporación, Independiente Medellín no solo suma creatividad y gol desde la mitad, sino que también alcanza 8 fichajes confirmados en el mercado.

No es un retorno impulsivo. Cataño vuelve tras un semestre productivo en el exterior, con números que respaldan la decisión y un acuerdo que lo vincula hasta diciembre de 2027. El Poderoso apuesta por continuidad, jerarquía y un perfil que entiende el ritmo del fútbol colombiano, en una operación que combina rendimiento inmediato y proyección.

Daniel Cataño vuelve al DIM: fichaje confirmado y contrato hasta 2027

Independiente Medellín adquirió los derechos deportivos de Daniel Cataño y cerró su vínculo hasta diciembre de 2027. La duración del contrato marca la intención del club: no se trata de una solución transitoria, sino de un pilar para sostener el proyecto deportivo en el mediano plazo.

El regreso se concretó tras la rescisión del contrato del jugador con el Club Bolívar, un paso que exigió voluntad del futbolista y ajustes contractuales para alinearse con la realidad del DIM. La negociación avanzó con convicción de ambas partes y hoy es oficial.

Los números que avalan su regreso al FPC

Cataño retorna al fútbol colombiano respaldado por un rendimiento reciente sólido. En su última temporada con Bolívar disputó 31 partidos oficiales, registró 7 goles y 10 asistencias, cifras que evidencian regularidad, impacto ofensivo y capacidad para sostener un alto volumen competitivo.

Estos números explican por qué el DIM priorizó su llegada: el club buscaba un mediocampista capaz de romper líneas, asistir y aportar gol desde segunda línea, especialmente en partidos cerrados.

Qué aporta Cataño hoy: un mediapunta en plenitud

El Cataño que vuelve es un jugador más completo que el de su primera etapa. Hoy ofrece lectura del juego, pausa cuando el partido lo pide y agresividad ofensiva cuando hay que acelerar. Su perfil de mediapunta/interior le permite moverse entre líneas, asociarse con extremos y liberar a los laterales con pases filtrados.

Además, suma liderazgo y experiencia internacional, virtudes clave para gestionar momentos de presión en el FPC y elevar el estándar competitivo del vestuario.

El primer paso de Daniel Cataño por el DIM y las cuentas pendientes

Daniel Cataño ya había vestido la camiseta roja entre 2017 y 2018. En ese ciclo disputó 31 partidos y anotó 2 goles, con un semestre sin clasificación y otro en el que el equipo alcanzó semifinales, quedando eliminado ante Deportes Tolima por penales en el Atanasio.

Aquella etapa dejó la sensación de un capítulo inconcluso. Hoy, con mayor peso específico y continuidad, Cataño vuelve para escribir una historia distinta en el Medellín.

El mercado del DIM: ya son 8 fichajes confirmados para 2026

Con Daniel Cataño oficial, el DIM completa ocho incorporaciones en un mercado que reforzó varias líneas del campo:

Yony González (Águilas Doradas)

(Águilas Doradas) Juan Manuel Viveros (Houston Dynamo)

(Houston Dynamo) Marlon Balanta (Orsomarso)

(Orsomarso) Jhon Edwin Montaño (Lommel SK)

(Lommel SK) Salvador Ichazo (Deportivo Pereira)

(Deportivo Pereira) Didier Moreno (Junior)

(Junior) Enzo Larrosa (Club Atlético Cerro)

(Club Atlético Cerro) Daniel Cataño (Club Bolívar)

Un regreso que fortalece el proyecto

El retorno de Daniel Cataño al FPC con el DIM se explica por rendimiento, proyecto y convicción. Llega en plenitud, con estadísticas recientes que lo avalan y un contrato que confirma la apuesta a largo plazo. El Poderoso suma creatividad, gol desde el mediocampo y un futbolista que entiende el desafío del torneo local.

Con ocho fichajes ya confirmados, el DIM avanza en la construcción de un plantel competitivo, equilibrado y con identidad, en el que el regreso de Cataño aparece como una pieza clave para elevar el techo del equipo.