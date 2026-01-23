La Liga BetPlay continúa su marcha y la Fecha 2 presenta un partido clave en Ibagué. Deportes Tolima recibe a Alianza FC con la intención de confirmar su buen arranque, mientras el visitante busca reaccionar tras un estreno adverso.

El compromiso se disputará el viernes 23 de enero de 2026, desde las 8:30 p.m. (hora en Colombia), en el Estadio Manuel Murillo Toro. Acá todos los detalles para ver el partido en TV y online, la designación arbitral y el momento de cada equipo en el inicio del semestre.

Dónde ver Deportes Tolima vs Alianza FC en TV y online

El encuentro tendrá transmisión exclusiva a través de las señales oficiales del FPC:

TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Streaming: Win Play.

Estadio y horario del partido del Tolima en la Fecha 2 de la Liga BetPlay

El Manuel Murillo Toro será el escenario del duelo nocturno en Ibagué, una plaza donde Tolima suele hacerse fuerte. El pitazo inicial está programado para las 8:30 p.m., un horario que suele potenciar el ambiente y la intensidad del local, especialmente en las primeras fechas del torneo.

Árbitro del partido y equipo VAR

La Comisión Arbitral designó a Luis Delgado (Valle) como juez central. Estará acompañado por:

Asistente 1: Jonathan Ballesteros (Santander)

Jonathan Ballesteros (Santander) Asistente 2: Elkin Charrys (Bolívar)

Elkin Charrys (Bolívar) VAR: Luis Picón (Antioquia).

Así llega Deportes Tolima a la Fecha 2

Deportes Tolima inició el semestre con una actuación convincente al ganar 0-2 en su visita a Junior en Barranquilla, un resultado que reforzó la confianza del equipo dirigido por Lucas Gonzalez. Con orden táctico y eficacia, el Vinotinto y Oro mostró argumentos para competir desde el arranque.

El regreso a casa tiene un matiz especial: su último partido como local fue la final del semestre anterior, en la que cayó 0-1 ante Junior. Este duelo ante Alianza aparece como la oportunidad de reconciliarse con su público y sostener el impulso de un debut auspicioso.

Alianza FC busca reacción tras el debut

Alianza FC, por su parte, llega a Ibagué con la necesidad de sumar. En la Fecha 1, el equipo dirigido por Hubert Bodhert perdió en su visita a Fortaleza en Bogotá, un resultado que lo obliga a ajustar detalles para competir fuera de casa.

El reto será doble: recuperar confianza y sostener el orden defensivo ante un rival que propone intensidad y presión en su estadio. Alianza buscará aprovechar transiciones y balón detenido para incomodar al local y llevarse puntos en un escenario complejo.

Ficha del partido: Deportes Tolima vs Alianza FC

Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 2

Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 2 Fecha: Viernes 23 de enero de 2026

Viernes 23 de enero de 2026 Hora: 8:30 p. m. (Colombia)

8:30 p. m. (Colombia) Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Manuel Murillo Toro (Ibagué) TV: Win Sports y Win+ Fútbol

Win Sports y Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Luis Delgado (Valle)

Luis Delgado (Valle) VAR: Luis Picón (Antioquia)

Un duelo con objetivos claros en el inicio del campeonato, donde Tolima intentará ratificar su arranque y Alianza buscará dar el primer paso hacia la recuperación.