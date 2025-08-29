La Liga BetPlay 2025-2 avanza con un partido clave en la Fecha 9, donde se enfrentarán Águilas Doradas vs Millonarios en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. El compromiso se jugará este viernes 29 de agosto de 2025 a las 8:10 p.m. (hora en Colombia) y tendrá la atención puesta en el debut liguero de Hernán Torres como nuevo DT del cuadro azul.

Millonarios llega con un aire renovado tras romper su mala racha y conseguir su primera victoria en la Liga frente a Junior en El Campín. Mientras tanto, Águilas Doradas atraviesa un difícil presente y buscará enderezar su camino luego de un arranque complicado de semestre.

Horario del partido Águilas Doradas vs Millonarios de la Liga BetPlay

El duelo entre Águilas Doradas y Millonarios está programado para este viernes 29 de agosto de 2025. Se jugará en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, con capacidad para más de 14 mil espectadores. El pitazo inicial será a las 8:10 p.m. (hora en Colombia).

El árbitro designado para dirigir el compromiso es Didier García (Chocó), acompañado en las bandas por Richard Ortiz (Quindío) y Elkin Charrys (Bolívar). En el VAR estará Fernando Acuña (Boyacá), encargado de la revisión de las jugadas determinantes.

Dónde ver el partido Águilas Doradas vs Millonarios en TV y ONLINE

La transmisión del encuentro será exclusiva de Win Sports+ en televisión, canal oficial del fútbol profesional colombiano. Para quienes prefieran verlo en dispositivos móviles, PC, tablets o Smart TV, estará disponible en Win Play, la plataforma online del canal. De esta manera, los hinchas podrán seguir en vivo y en directo todos los detalles de este enfrentamiento válido por la Fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-2.

Así llegan Millonarios y Águilas Doradas al partido en Rionegro

Millonarios viene de un semestre irregular, pero con la confianza de haber conseguido su primer triunfo en 7 juegos de Liga tras vencer a Junior en El Campín. A pesar de caer en la Copa BetPlay ante Real Cartagena en el partido de vuelta, logró avanzar a octavos de final gracias al resultado global. Este compromiso será especial, ya que marca el estreno de Hernán Torres en la Liga como técnico de los embajadores, buscando darle una nueva identidad al equipo y alejarlo del fondo de la tabla.

Por su parte, Águilas Doradas atraviesa un panorama complicado. El equipo de Rionegro acumula solo 7 puntos en 8 partidos, lo que lo ubica en la casilla 16 de la tabla. Viene de caer goleado 4-0 en su visita al Atlético Bucaramanga y suma apenas una victoria en sus últimos 9 compromisos oficiales. Tras la salida de Pablo De Múner, el cuadro antioqueño será dirigido de manera interina por Jhann Carlos López, quien intentará recomponer el rumbo del equipo.

Convocados de Millonarios al partido de la Liga BetPlay

El técnico Hernán Torres presentó la lista de jugadores que estarán disponibles para este compromiso:

Arqueros: Guillermo De Amores y Diego Novoa.

Guillermo De Amores y Diego Novoa. Defensores: Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Danovis Banguero.

Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Jorge Arias y Danovis Banguero. Mediocampistas: Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro.

Nicolás Arévalo, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro. Delanteros: Beckham Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Luis Marimón, Edwin Mosquera y Jorge Cabezas Hurtado.

Con este plantel, Millonarios buscará sumar su segunda victoria en el campeonato y darle un nuevo impulso a su campaña.