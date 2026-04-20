El partido de esta noche en el Pascual Guerrero es de campanillas. América de Cali y Millonarios FC, dos de los equipos más laureados de Colombia, se enfrentan en una situación límite: un resultado adverso podría significar una posible eliminación en la Liga BetPlay 2026-I. Noche de altísimo voltaje en Cali, con un choque de estilos bien marcado: el local apuesta por el juego de posición y la técnica; la visita, por transiciones rápidas y contundencia en ataque.

América vs Millonarios: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: América de Cali vs Millonarios FC

América de Cali vs Millonarios FC Fecha: Domingo 19 de abril de 2026

Domingo 19 de abril de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Árbitro: Wilmar Roldán

Wilmar Roldán Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Pascual Guerrero de Cali Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 17)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 17) Televisión: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

América, obligado a responder en casa

América de Cali afronta un examen determinante. El equipo dirigido por David González necesita sumar de a tres para sostenerse dentro del grupo de los ocho y encaminar su clasificación a los playoffs.

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Para este compromiso, el cuerpo técnico realizó una convocatoria ajustada, con algunas ausencias importantes respecto al último duelo internacional. No estarán disponibles Andrés Mosquera, Brayan Correa, José Cavadía y Jhon Palacios, mientras que la gran novedad es el regreso de Jan Lucumí, quien ya superó sus molestias físicas.

El objetivo es claro: imponer condiciones desde el inicio y aprovechar la localía en un escenario que exigirá máxima concentración y eficacia.

Millonarios, con novedades y un nombre que ilusiona

Del lado de Millonarios FC, también hay movimientos importantes. El equipo llega condicionado por bajas, pero con una noticia que genera expectativa: la posible titularidad de Radamel Falcao García.

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La ausencia de Rodrigo Contreras, sumada a su situación médica, abre la puerta para que el experimentado delantero asuma protagonismo en un partido de alto impacto. Además, en el arco no estará Diego Novoa por sanción, por lo que Guillermo de Amores será el encargado de custodiar la portería.

Otra novedad relevante es el regreso de Andrés Llinás, quien vuelve tras lesión y aporta solidez a una defensa que ha tenido ajustes recientes.

Un duelo que define mucho más que tres puntos

El contexto convierte este partido en una auténtica final anticipada. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar y con la presión de no fallar en un tramo decisivo del campeonato.

El América de Cali buscará imponer su propuesta y hacerse fuerte en casa, mientras que Millonarios FC intentará explotar su capacidad de transición y la jerarquía de sus hombres de ataque.

En juego no solo están los puntos, sino el futuro inmediato en la Liga BetPlay. Un resultado puede significar tranquilidad; el otro, abrir la puerta a una crisis en pleno cierre del semestre.

América vs Millonarios: posibles formaciones

América de Cali:

Jan Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán, Jan Lucumí o Jhon Palacios; Tomás Ángel; Daniel Valencia.

Entrenador: David González Giraldo

Millonarios FC:

Guillermo de Amores; Carlos Sarabia, Alex Moreno Paz, Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Sebastián Valencia; Rodrigo Urueña, David Macalister Silva, Mateo García; Leonardo Castro, Radamel Falcao García.

Entrenador: Fabián Bustos