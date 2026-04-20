La preocupación se instaló de inmediato en Millonarios tras lo ocurrido con Radamel Falcao García en el clásico ante América de Cali, disputado en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 17 de la Liga BetPlay. El delantero samario encendió las alarmas luego de un fuerte golpe que lo obligó a abandonar el compromiso antes del descanso y ser trasladado de urgencia a un centro médico.

Un cierre alarmante en el primer tiempo

El ídolo azul fue inicialista en un partido exigente, en el que estuvo bien controlado por la defensa rival y tuvo escasa participación en zona ofensiva. Sin embargo, todo cambió en los minutos finales del primer tiempo, cuando protagonizó un violento choque de cabezas con el defensor Dany Rosero.

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La acción generó inmediata preocupación. Falcao no pudo continuar en el partido y, durante el entretiempo, fue retirado del estadio en ambulancia rumbo a un centro asistencial en Cali. En su lugar, el cuerpo técnico decidió el ingreso de Beckham David Castro para afrontar la segunda mitad.

El diagnóstico oficial de Millonarios

Horas después del compromiso, Millonarios FC emitió un comunicado oficial en el que confirmó la gravedad de la lesión sufrida por su referente ofensivo:

“Millonarios FC informa que el jugador Radamel Falcao García sufrió un fuerte trauma facial en el partido contra América de Cali. Luego de los exámenes de diagnóstico y la atención de los médicos especialistas, se comprobó que el jugador presenta una fractura en el arco cigomático. El tratamiento a seguir se definirá en las próximas 48 horas luego de pasar la fase aguda de la lesión.

Su incapacidad se determinará según tratamiento y evolución”.

El parte médico confirmó así una fractura facial, específicamente en el arco cigomático, una zona delicada del rostro que suele requerir un manejo cuidadoso y, en algunos casos, intervención quirúrgica.

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Un golpe que cambia el panorama del equipo

La lesión de Falcao llega en un momento clave para Millonarios, que se encuentra en plena definición del semestre en la Liga BetPlay. La ausencia del delantero podría representar un golpe sensible para el equipo, no solo por su jerarquía en el campo, sino también por su peso dentro del vestuario.

Por ahora, el club mantiene la expectativa sobre el tipo de tratamiento que deberá seguir el atacante, lo que determinará el tiempo exacto de recuperación y su posible regreso a las canchas.

El mensaje de Dany Rosero tras el incidente

Tras el compromiso, el defensor Dany Rosero, protagonista de la jugada, se pronunció en zona mixta y expresó su preocupación por lo ocurrido con el delantero samario. En declaraciones recogidas por Gol Caracol, el jugador envió un mensaje directo a Falcao:

“Es darle mucha fuerza, como se lo dije en la cancha que me disculpara, son momentos, nunca lo imaginé. Espero se recupere rápido, desde acá mil disculpas y espero que no sea grave”.

El zaguero dejó claro que se trató de una acción accidental, propia de la intensidad del juego, y reiteró su deseo de que el goleador tenga una pronta recuperación.

Un clásico que dejó más que un resultado

El partido, que terminó 3-1 a favor de América de Cali, pasó a un segundo plano tras la imagen del traslado de Falcao en ambulancia. Más allá del marcador, el foco quedó centrado en la salud del delantero y en el impacto que su ausencia puede generar en el cierre de la temporada.

Ahora, todo queda en manos del cuerpo médico y de la evolución del jugador. Las próximas horas serán determinantes para conocer el camino que seguirá su recuperación y cuánto tiempo estará fuera de competencia.