El remozado césped del Atanasio Girardot está en su punto óptimo para que la pelota ruede con fluidez en un duelo que promete buen fútbol. Atlético Nacional, líder sólido del campeonato, quiere deleitar a su exigente hinchada, mientras que Atlético Bucaramanga no tiene intención de esconderse y saldrá a competir con ambición en territorio antioqueño. Partidazo de Liga BetPlay para dar y convidar.
Nacional vs Bucaramanga: señal abierta TV EN VIVO y plataformas online
- Partido: Atlético Nacional vs Atlético Bucaramanga
- Fecha: Lunes 20 de abril de 2026
- Hora: 8:30 p.m.
- Árbitro: Edwin Ferney Trujillo Castro
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026
- Televisión: Win Sports Básico y Win+ Fútbol
- Streaming: Win Play
Un duelo clave con objetivos distintos
El compromiso de este lunes tiene un peso especial para ambos. Atlético Nacional busca consolidarse en la cima, sumar en la reclasificación y empezar a asegurar la localía en fases finales, mientras que Atlético Bucaramanga pelea por meterse en el grupo de los ocho y no perder terreno en la recta decisiva del torneo.
Aunque la diferencia en la tabla es clara, el ambiente alrededor de ambos clubes es similar: las exigencias de sus hinchadas han crecido. En el caso verdolaga, las críticas apuntan al funcionamiento; en el conjunto santandereano, a la irregularidad de resultados.
Nacional busca reafirmarse ante su gente
El equipo dirigido por Diego Arias llega con algo de aire tras la victoria en el clásico ante el DIM, un resultado que le permitió aliviar la presión y sostener su proyecto al menos hasta el final de la temporada.
Para este encuentro, hay novedades en la convocatoria. Regresa César Haydar, mientras que Néider Parra queda fuera por decisión técnica. Además, Juan Manuel Zapata recibió el alta médica, aunque no será tenido en cuenta para este compromiso.
Será una nueva oportunidad para que el equipo reafirme su liderato y, sobre todo, mejore la conexión futbolística que su hinchada viene reclamando.
Bucaramanga, obligado a sumar y con cambios
Del lado de Atlético Bucaramanga, la necesidad es clara: sumar en Medellín para seguir con opciones reales de clasificación. El equipo está a un punto del octavo lugar y no puede ceder terreno en este tramo final.
El conjunto auriverde llega con variantes importantes. Las lesiones de Luciano Pons y Carlos Romaña obligan a reconfigurar la estructura, mientras que el equipo será dirigido por el interino Wilberth Perea.
El reciente triunfo 5-0 ante Boyacá Chicó mostró una cara mucho más contundente, lo que le permite llegar con confianza a un escenario donde ya supo ganar este semestre.
Nacional vs Bucaramanga: posibles nóminas titulares
Atlético Nacional:
David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Eduard Bello, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.
Entrenador: Diego Arias Hincapié
Atlético Bucaramanga:
Luis Vásquez; Aldair Gutiérrez, Jéfferson Mena, José García (o Martín Rea), Freddy Hinestroza; Aldair Zárate, Félix Charrupí, Kevin Londoño, Emerson Batalla, Fabián Sambueza; Brandon Caicedo.
Entrenador: Wilberth Perea