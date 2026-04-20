La situación de Nicolás Rodríguez da un giro importante en Atlético Nacional. Tras varias semanas marcadas por un proceso judicial que obligó a su separación del plantel, el club verdolaga empieza a trazar con claridad su retorno tanto a los entrenamientos como a la competencia oficial en la Liga BetPlay.

El extremo de 21 años, que había sido apartado de manera preventiva, ahora recibe un respaldo institucional basado en los avances del caso, lo que abre la puerta a su reintegración progresiva en el equipo.

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El contexto judicial y la postura de Atlético Nacional

Rodríguez se vio involucrado en un delicado proceso tras ser acusado ante la Fiscalía por presunto acceso carnal violento. Ante esta situación, Atlético Nacional activó de inmediato su protocolo interno, que contempla la separación del jugador mientras se esclarecen los hechos.

Durante este período, el futbolista se puso a disposición de las autoridades y fue sometido a dos pruebas clave dentro de la investigación. Ambas arrojaron resultados negativos, lo que, en principio, lo desvincularía del proceso relacionado con la presunta agresión a una joven de 19 años en Medellín.

Si bien el caso aún no cuenta con un fallo definitivo, estos primeros resultados han sido determinantes para que el club dé un paso hacia su regreso. Desde la interna consideran que, mientras su presunción de inocencia se mantenga, no existen argumentos para prolongar más su ausencia del grupo profesional.

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Acompañamiento integral durante su ausencia

Durante el tiempo que estuvo fuera del plantel, el club no se desligó del jugador. Por el contrario, mantuvo un acompañamiento constante en diferentes frentes:

Entrenamiento físico personalizado con preparadores asignados por la institución

con preparadores asignados por la institución Apoyo psicológico permanente para afrontar la situación mediática y personal

permanente para afrontar la situación mediática y personal Cumplimiento contractual sin interrupciones durante el periodo de inactividad

Este respaldo fue clave para sostener al futbolista en un momento complejo. De hecho, tras una reciente evaluación del área psicológica del club, junto con el análisis del cuerpo técnico y la gerencia deportiva, se concluyó que Rodríguez está en condiciones mentales de volver a la dinámica competitiva.

Fecha definida para su regreso

Con ese panorama, Atlético Nacional ya fijó una hoja de ruta clara. La decisión es que el jugador retome trabajos con el grupo profesional el próximo 23 de abril, iniciando un proceso de reacondicionamiento físico progresivo.

La planificación contempla:

Integración paulatina a los entrenamientos colectivos

Manejo controlado de cargas físicas

Evaluación constante de su evolución

Si todo marcha según lo previsto, Rodríguez podría estar disponible para el cuerpo técnico a partir del 30 de abril, convirtiéndose en una alternativa real de cara a la fase decisiva del campeonato.

Un “refuerzo” para el tramo final del semestre

En lo estrictamente deportivo, el regreso de Rodríguez representa una variante importante para el equipo dirigido por Diego Arias. Antes de su salida, el extremo venía siendo titular habitual por la banda derecha, con actuaciones destacadas que lo consolidaban como una pieza relevante en el esquema.

Durante su ausencia, el venezolano Eduard Bello ganó terreno en esa posición. Sin embargo, la intención del cuerpo técnico es clara: recuperar a Rodríguez como una opción competitiva y generar una lucha interna sana por el puesto.

Este escenario se vuelve clave en el cierre del semestre, donde el equipo apunta directamente al título de la Liga BetPlay 2026-I.

Nicolás Rodríguez: un regreso bajo presión mediática

Más allá de lo deportivo, en el club son conscientes de que el retorno del jugador no estará exento de presión. La exposición mediática del caso y la gravedad de la acusación inicial generarán reacciones en distintos escenarios.

Aun así, desde la institución consideran que Rodríguez cuenta con la fortaleza necesaria para afrontar este contexto y enfocarse nuevamente en su rendimiento dentro del campo.

Atlético Nacional toma una decisión de fondo

El caso de Nicolás Rodríguez marca un punto delicado en la gestión institucional de Atlético Nacional, que optó por respetar el debido proceso, pero también por actuar una vez aparecieron elementos favorables para el jugador.

Con su regreso ya calendarizado, el club no solo recupera una pieza deportiva, sino que también envía un mensaje sobre cómo manejar situaciones complejas sin perder el equilibrio entre lo legal, lo humano y lo competitivo.

El desenlace definitivo del caso aún está pendiente, pero en lo inmediato, el extremo vuelve a escena en un momento donde cada decisión puede ser determinante en la lucha por el título.