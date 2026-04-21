La noche del lunes comienza a tomar forma en Colombia, con ciudadanos cerrando sus jornadas laborales y buscando espacios de entretenimiento antes del descanso. En ese contexto, el Chontico Noche aparece puntualmente a las 7:00 p.m. como uno de los sorteos más esperados del chance, especialmente en el Valle del Cauca, donde goza de gran tradición dentro de los sorteos de lotería.

Este 20 de abril de 2026 se llevó a cabo con total normalidad el Chontico Millonario, reuniendo a miles de jugadores que revisan con expectativa si lograron algún premio.

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Resultado del Chontico Noche: Lunes 20 de abril de 2026

Este fue el resultado del sorteo de Chontico Noche en Colombia:

Número Ganador: 5654

Quinta Balota: 9

Revise su colilla cuidadosamente para confirmar si obtuvo algún premio en este chance.

¿Qué documentos necesitas para reclamar un premio de chance en Colombia?

Si el resultado del sorteo coincide con su jugada, es fundamental contar con los documentos necesarios para reclamar el premio sin inconvenientes dentro del chance.

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En Colombia, los requisitos básicos incluyen:

Documento de identidad vigente

Colilla original en buen estado (física o digital)

Validación del tiquete en un punto autorizado

En el caso de premios mayores, el proceso puede incluir verificaciones adicionales por parte del operador para garantizar la autenticidad del resultado. Por eso, se recomienda:

No deteriorar la colilla

Evitar compartir imágenes del tiquete

Acudir únicamente a canales autorizados de la lotería

Cumplir con estos pasos asegura un proceso transparente y sin contratiempos.

Cómo calcular tus ganancias en el Chontico Noche según el tipo de jugada

Uno de los aspectos más importantes del chance es entender cómo se calculan las ganancias. En el Chontico Noche, el valor del premio depende directamente de la modalidad elegida, del monto jugado y de si interviene o no la quinta balota dentro del resultado.

De forma general:

Acierto de una cifra: paga un valor base menor

Dos cifras: aumenta el multiplicador

Tres cifras: el pago es significativamente mayor

Cuatro cifras: corresponde al premio más alto dentro del sorteo

A esto se suma la quinta balota, que en determinadas modalidades funciona como un complemento que puede:

Confirmar ciertos aciertos

Activar pagos adicionales

Diferenciar entre tipos de premio según la jugada realizada

Por ejemplo, si un jugador acierta las cuatro cifras exactas, obtiene el mayor retorno posible dentro del chance. Sin embargo, en algunas modalidades, acertar también la quinta balota puede representar un valor agregado o una validación adicional del resultado.

Comprender esta estructura —incluyendo el papel de la quinta balota— permite tomar decisiones más informadas dentro de la lotería, ajustando la jugada según el nivel de riesgo y expectativa.

Así, en una noche de lunes que comienza a cerrar el ritmo del día, el Chontico Noche reafirma su lugar dentro del chance en Colombia, combinando emoción, claridad en sus reglas y la posibilidad de alcanzar un premio.