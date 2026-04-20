San Lorenzo de Almagro y Vélez Sarsfield chocarán por la fecha 15 del Apertura en el estadio Pedro Bidegain, en un duelo que promete alta tensión. El Ciclón llega motivado tras su triunfo internacional, pero con la urgencia de sumar para meterse entre los ocho mejores; el Fortín, en cambio, apunta a recuperar la cima y asegurar su lugar en la siguiente instancia. Un partido grande, con mucho en juego.

San Lorenzo vs Vélez: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Horarios:

Colombia: 5:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

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Este partido cuenta únicamente con transmisiones oficiales legales dentro de Argentina.

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San Lorenzo, con la obligación de ganar

San Lorenzo de Almagro llega a este compromiso con la presión al máximo. Ubicado fuera de los puestos de clasificación, necesita sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.

El equipo viene de empatar ante Newell’s en el torneo local, resultado que lo dejó comprometido en la tabla. Sin embargo, en el plano internacional mostró una mejor cara al vencer 2-0 a Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana, donde es líder de su grupo.

El calendario tampoco da respiro: en la última fecha deberá medirse ante un rival directo, lo que convierte este encuentro en una auténtica final anticipada.

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Vélez quiere volver a la cima

Por su parte, Vélez Sarsfield llega con el objetivo claro de recuperar el liderato. El triunfo reciente ante Central Córdoba le permitió cortar una racha negativa y mantenerse en la pelea por lo más alto.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto sabe que una victoria lo devuelve a la cima y lo acerca a la clasificación. El propio entrenador fue claro en la previa: el presente es positivo, pero todavía no garantiza nada en la lucha por el título.

Eso sí, el desafío no será sencillo. El historial reciente en el Nuevo Gasómetro no le es del todo favorable, por lo que deberá mostrar carácter para imponerse en un escenario exigente.

Un historial que pesa, pero no define

El historial entre ambos equipos favorece a San Lorenzo de Almagro. En 178 enfrentamientos oficiales, el Ciclón suma 72 victorias contra 49 del Fortín, además de 57 empates.

Esa diferencia histórica suele tener peso en la previa, aunque en los últimos años la paridad ha sido mucho mayor. Vélez ha logrado resultados importantes recientemente, lo que equilibra el panorama y anticipa un duelo cerrado.

San Lorenzo vs Vélez: posibles alineaciones

San Lorenzo de Almagro:

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali.

Entrenador: Gustavo Álvarez

Vélez Sarsfield:

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini y Florián Monzón.

Entrenador: Guillermo Barros Schelotto