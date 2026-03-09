Millonarios y Cúcuta Deportivo se enfrentan en el cierre de la Fecha 10 de la Liga BetPlay en un partido determinante para sus aspiraciones en el campeonato. El compromiso se disputará el lunes 9 de marzo desde las 18:20 en Colombia, en el estadio Nemesio Camacho “El Campín”, en Bogotá.

Ambos equipos llegan fuera del grupo de los ocho y con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de clasificación. Millonarios viene de una goleada que elevó la confianza de su plantel, mientras que Cúcuta busca frenar una racha irregular en el torneo. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, sede, designación arbitral y el presente de los equipos.

Dónde ver Millonarios vs Cúcuta EN VIVO por TV y streaming

El partido Millonarios vs Cúcuta por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora se juega Millonarios vs Cúcuta en distintos países

El compromiso está programado para las 18:20 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 18:20

Perú: 18:20

Ecuador: 18:20

México (CDMX): 17:20

Estados Unidos (Este): 19:20

Estados Unidos (Centro): 18:20

Argentina: 20:20

Chile: 20:20

España: 00:20 del martes 10 de marzo.

Dónde se juega el partido: Estadio Nemesio Camacho “El Campín”

El escenario del compromiso será el Estadio Nemesio Camacho “El Campín”, en Bogotá. Es la casa de Millonarios y uno de los estadios más emblemáticos del país. Su capacidad y el respaldo de la hinchada azul suelen ser factores determinantes cuando el equipo juega como local. Para el conjunto capitalino, el partido representa una oportunidad de consolidar su mejoría reciente ante su público.

Designación arbitral para la Fecha 10 en el Campín

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Luis Delgado (Valle)

Asistente 1: Javier Patiño (Meta)

Asistente 2: Fabián Orozco (Arauca)

VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

Así llega Millonarios al partido

Millonarios ocupa el puesto 12 en la tabla con 11 puntos en 9 partidos. Aunque se mantiene fuera del grupo de los ocho, viene de un resultado contundente que puede marcar un punto de inflexión: goleó 5-1 a Deportivo Pereira en condición de local. Ese triunfo fortaleció la confianza del equipo y ahora buscará mantener la racha positiva en El Campín para acercarse a los puestos de clasificación.

Convocados de Millonarios para recibir a Cúcuta

La combinación de experiencia y juventud en ataque será determinante para mantener la contundencia mostrada en la jornada anterior.

Arqueros: Diego Novoa y Guillermo De Amores.

Diego Novoa y Guillermo De Amores. Defensores: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Edgar Elizalde, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás.

Carlos Sarabia, Samuel Martín, Edgar Elizalde, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Andrés Llinás. Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García y Stiven Vega.

Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García y Stiven Vega. Delanteros: Beckham Castro, Leo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras y Sebastián Mosquera.

Así llega Cúcuta Deportivo a la Fecha 10

Cúcuta Deportivo ocupa la casilla 17 con 6 puntos y solo ha ganado un partido en 9 jornadas. En su más reciente presentación cayó 3-2 en la visita a Deportivo Pasto.

El equipo necesita sumar para salir de la parte baja de la tabla y recuperar confianza. El reto en Bogotá será exigente, especialmente frente a un Millonarios que viene en alza y buscará imponer condiciones desde el inicio.

Ficha del partido: Millonarios vs Cúcuta

Partido: Millonarios vs Cúcuta Deportivo

Competición: Liga BetPlay – Fecha 10

Fecha: Lunes 9 de marzo

Hora en Colombia: 18:20

Estadio: Nemesio Camacho “El Campín”, Bogotá

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Luis Delgado (Valle)

VAR: Keiner Jiménez (Cesar).