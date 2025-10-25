El ambiente en el estadio Manuel Murillo Toro será de auténtica fiesta. Este sábado, Deportes Tolima y Deportivo Cali se verán las caras en un nuevo capítulo de una rivalidad que ha crecido con los años. Los hinchas del Pijao sueñan con dejar casi asegurada su clasificación en casa y, de paso, eliminar a su histórico adversario. En los Azucareros, la presión es máxima: cualquier resultado diferente a la victoria significaría despedirse anticipadamente de la temporada.

Tolima vs Cali: horarios, canales y señales streaming

Deportivo Cali busca revivir sus opciones

Tras la dura derrota en el clásico vallecaucano ante América de Cali, el Deportivo Cali encara una jornada clave. El conjunto verdiblanco necesita sumar de a tres para mantenerse con vida en la Liga BetPlay 2025, ya que un empate o una caída podría condenarlo a quedar fuera de los cuadrangulares.

El técnico Alberto Gamero ha trabajado con intensidad durante la semana, ajustando su nómina y apostando por una reacción inmediata en Ibagué. De cara a este duelo, el DT introdujo dos cambios con respecto a la convocatoria anterior: salieron Yeison Gordillo y Javier Reina, e ingresaron los juveniles Ronald Rodallega y Santiago Colonia.

Convocados del Deportivo Cali ante Tolima

Arqueros: Alejandro Rodríguez, Marco Espíndola.

Alejandro Rodríguez, Marco Espíndola. Defensas: Fabián Viáfara, Andrés Correa, Luis Manuel Orejuela, Joaquín Varela, Felipe Aguilar, Julián Quiñones.

Fabián Viáfara, Andrés Correa, Luis Manuel Orejuela, Joaquín Varela, Felipe Aguilar, Julián Quiñones. Mediocampistas: Yani Quintero, Ronald Rodallega, Matías Orozco, Rafael Bustamante, Santiago Colonia, Johan Martínez, Jaider Moreno, Juan José Montoya.

Yani Quintero, Ronald Rodallega, Matías Orozco, Rafael Bustamante, Santiago Colonia, Johan Martínez, Jaider Moreno, Juan José Montoya. Delanteros: Avilés Hurtado, Michael Aponzá, Andrey Estupiñán, Fernando Mimbacas.

Tolima vs Cali: análisis previo

En la antesala del encuentro, Alberto Gamero destacó el potencial del rival: “El Tolima es un equipo que interioriza mucho, con variantes en la mitad y laterales que se proyectan bien. Hemos trabajado en los duelos y en mantener el equilibrio entre ataque y defensa”.

Por su parte, Matías Orozco fue enfático en la actitud del grupo: “Mientras haya una posibilidad de clasificar, vamos a pelearla. Ha sido una semana de unión y diálogo, queremos afrontar las cuatro finales que quedan con la mejor disposición”.

El mediocampista también reconoció los aspectos a mejorar: “Nos ha faltado definición, pero el trabajo continúa. Queremos sostener el buen juego durante todo el partido y recuperar el terreno perdido”.