Lionel Messi volvió a escribir una página especial con la selección argentina. En la goleada 5-0 sobre Zambia en La Bombonera, el capitán anotó su gol número 116 con la Albiceleste y amplió su condición de máximo goleador histórico del combinado nacional. Más allá del festejo, el tanto dejó una serie de cifras que reflejan la dimensión real de su legado.

El contexto le dio un valor simbólico adicional. Fue, posiblemente, su último partido con la selección jugando en territorio argentino. Frente a su gente, en un estadio cargado de historia, Messi volvió a marcar y activó estadísticas que abarcan más de dos décadas de vigencia internacional.

Messi llegó a 116 goles con Argentina y es el máximo goleador histórico

Con el tanto ante Zambia, Lionel Messi alcanzó los 116 goles oficiales con la selección argentina. Ningún otro futbolista en la historia del país ha llegado a esa cifra. Su camino goleador comenzó en 2006 y desde entonces ha marcado en Copas América, Mundiales, Eliminatorias y amistosos internacionales.

La cifra de 116 no es solo un número acumulado: representa constancia, liderazgo y eficacia en diferentes generaciones de la selección. Cada etapa de su carrera internacional tuvo momentos decisivos, y el gol 116 se suma a una lista que incluye anotaciones en finales, partidos clave y encuentros que definieron clasificaciones.

21 años consecutivos marcando al menos un gol con la selección

Uno de los datos más impactantes detrás del gol 116 es la racha de años consecutivos anotando con la selección. Messi ha marcado al menos un gol con Argentina durante 21 años calendario seguidos, desde 2006 hasta 2026.

Mantener esa continuidad durante más de dos décadas en el fútbol internacional es un logro extraordinario. La selección atraviesa ciclos, entrenadores, plantillas y estilos distintos, pero Messi se mantuvo siempre vigente en el marcador.

Este registro no solo habla de talento, sino de adaptación y permanencia en la élite. Pocos futbolistas pueden sostener una producción goleadora tan prolongada en el ámbito internacional.

Messi con Argentina: goles, asistencias y contribuciones totales

El impacto de Messi con la Albiceleste no se limita a los 116 goles. En 198 partidos disputados suma también 62 asistencias.

En total, acumula 178 contribuciones directas a gol con la selección, una cifra que resume su influencia ofensiva. No solo define jugadas; también las crea.

Este volumen de participación demuestra que su liderazgo en el campo se traduce en acciones concretas. Cada vez que interviene en el último tercio, el equipo incrementa sus opciones de marcar.

El gol 116 llevó a Messi a 902 goles oficiales en su carrera

La anotación ante Zambia no solo amplió su registro con Argentina. También elevó su cuenta global a 902 goles oficiales en su carrera profesional. Esa cifra incluye todos sus goles con clubes y selección. La combinación de trayectoria europea, etapa en la MLS y rendimiento con la Albiceleste construyó una marca que lo coloca entre los máximos goleadores de la historia del fútbol.

El número 902 es la consecuencia directa de más de veinte años en la élite, manteniendo regularidad en distintas ligas y torneos internacionales. Hoy, a los 38 años, sigue marcando en la mayor parte de compromisos que disputa.

Messi le ha marcado a 40 selecciones diferentes

Otro dato relevante detrás del gol 116 es la diversidad de rivales a los que ha anotado. Zambia se convirtió en la selección número 40 a la que Messi le marca con Argentina. Este dato resalta su capacidad para convertir frente a equipos de distintas confederaciones y estilos de juego. No se trata de una producción concentrada en pocos rivales, sino de una eficacia sostenida ante múltiples contextos competitivos.

Dentro de ese listado, las selecciones a las que más goles les ha anotado son:

Bolivia: 11 goles

Ecuador: 7 goles

Venezuela: 7 goles

Estas cifras muestran su impacto especialmente en el ámbito sudamericano, donde ha disputado numerosas Eliminatorias y Copas América.

La dimensión histórica del gol 116 de Messi

El gol 116 en La Bombonera no fue solo parte de una goleada. Representó la consolidación de una carrera internacional irrepetible. Más de dos décadas marcando con la camiseta argentina, 116 goles, 62 asistencias, 178 contribuciones directas y 902 goles oficiales en total forman un conjunto de cifras que explican por qué su legado trasciende generaciones. Cada nuevo tanto amplía una historia que ya es parte fundamental del fútbol argentino y mundial. El gol 116 no fue un punto final, sino otro capítulo en una leyenda que sigue creciendo.