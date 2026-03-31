Yojan Garcés, conocido en el entorno del fútbol colombiano como “Papula”, alcanzó una cifra especial con América de Cali: 50 partidos disputados con el equipo profesional. El atacante sigue construyendo su historia con la camiseta escarlata y su recorrido empieza a tomar forma a partir de los números que acumula desde su debut.

La cifra tomó relevancia recientemente por una jugada que se volvió viral en redes sociales. En el partido ante Independiente Medellín, cuando América ganaba 0-1, el delantero quedó solo frente al arquero Salvador Ichazo tras un contragolpe claro. La acción parecía terminar en gol, pero el remate se fue por fuera del arco, generando múltiples reacciones entre aficionados y seguidores del fútbol colombiano.

Yojan Garcés y los 50 partidos con América de Cali

El compromiso ante Independiente Medellín representó un número redondo en la carrera de Yojan Garcés con América de Cali. Fue el partido número 50 del atacante con el equipo profesional.

Alcanzar esa cifra es significativo para un futbolista joven que ha ido sumando minutos dentro del plantel escarlata en diferentes competencias. Durante ese periodo ha tenido participaciones en Liga BetPlay, Copa Colombia y torneos internacionales.

En esos 50 compromisos disputados con América de Cali, Garcés ha marcado 7 goles. Es un registro que refleja su participación ofensiva dentro del equipo y el rol que ha ido construyendo dentro del plantel.

Cuántos goles lleva Yojan Garcés con América de Cali

Hasta el momento, Yojan Garcés acumula 7 goles en 50 partidos con la camiseta de América de Cali. Esos tantos han llegado en distintas competiciones y ante varios rivales del fútbol colombiano e internacional. Cada uno forma parte del proceso que el delantero ha tenido en el club.

Los goles de Garcés con América de Cali se distribuyen de la siguiente manera:

Boyacá Chicó (Liga BetPlay)

EC Bahía (Copa Sudamericana)

Tigres (doblete en Copa)

Internacional de Bogotá (Liga BetPlay)

Atlético Nacional (Copa Colombia)

Independiente Medellín (Liga BetPlay).

El gol más reciente de Papula con América de Cali

El gol más reciente de Yojan Garcés con América de Cali se produjo el 2 de diciembre de 2025, precisamente frente a Independiente Medellín. Fue en partido de cuadrangulares que terminó 1-1. Ese tanto fue uno de los momentos más destacados de su participación en el club, ya que llegó en un partido exigente y frente a uno de los rivales tradicionales del fútbol colombiano. Desde entonces, el delantero ha seguido sumando minutos en el equipo, buscando ampliar su cuenta goleadora con la camiseta escarlata.

El momento viral de Papula ante Independiente Medellín

El partido más reciente frente a Independiente Medellín también dejó una jugada que rápidamente se viralizó en redes sociales. En un contragolpe claro del América de Cali, Yojan Garcés recibió el balón con espacio suficiente para encarar al arquero rival. El portero del DIM, Salvador Ichazo, era el único obstáculo entre el delantero y el gol.

La acción parecía terminar en el segundo gol del partido para América, pero el remate terminó desviándose fuera del arco. La jugada se difundió ampliamente en redes sociales y plataformas deportivas, generando comentarios y análisis entre aficionados y medios especializados.

El camino de Yojan Garcés en América de Cali

Los 50 partidos disputados con América de Cali representan un punto importante dentro de la carrera de Yojan Garcés. En ese recorrido ha logrado sumar minutos, marcar goles en diferentes competiciones y participar en partidos relevantes del calendario del club.

Con 7 goles en su registro hasta ahora, el atacante continúa trabajando para ampliar sus cifras y consolidarse dentro del equipo. La experiencia acumulada en estos primeros 50 encuentros forma parte del proceso de crecimiento de un jugador que sigue construyendo su historia con la camiseta escarlata.