La Selección Colombia ya tiene definido su grupo completo para el Mundial 2026. La República Democrática del Congo se convirtió en el rival que faltaba tras superar el repechaje intercontinental, sumándose a Portugal y Uzbekistán en el Grupo K.

El equipo africano será el segundo rival de la Tricolor en la fase de grupos. El partido está programado para el 23 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, en un compromiso que puede ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la Copa del Mundo.

Cómo llegó RD Congo al Mundial 2026 desde la Eliminatoria africana

La clasificación de la República Democrática del Congo se construyó a lo largo de una eliminatoria sólida en la que mostró regularidad y eficacia. El equipo terminó en la segunda posición del Grupo B, solo superado por Senegal. En esa fase disputó 10 partidos, logrando siete victorias ante selecciones como Sudán, Togo, Mauritania y Sudán del Sur. Ese rendimiento le permitió avanzar a las instancias decisivas, donde tuvo que enfrentarse a rivales de mayor exigencia en duelos directos.

En la fase eliminatoria dio un golpe importante al dejar en el camino a Camerún. La victoria por 1-0, con gol de Chancel Mbemba, le permitió avanzar a la final de la eliminatoria africana. En ese duelo decisivo enfrentó a Nigeria, en un partido que se definió por penaltis tras un empate en el tiempo reglamentario. RD Congo no logró imponerse y quedó obligado a buscar su clasificación a través del repechaje intercontinental.

El repechaje intercontinental que selló la clasificación de RD Congo al Mundial 2026

La última oportunidad para llegar al Mundial 2026 fue el repechaje ante Jamaica. En un partido cerrado y de alta tensión, RD Congo logró imponerse 1-0 con un gol de Axel Tuanzebe en tiempo de adición. Ese tanto definió la clasificación y confirmó al equipo africano como el último integrante del Grupo K, completando así el cuadro de la Copa del Mundo.

Figuras de RD Congo: jugadores a seguir en el Mundial 2026

La República Democrática del Congo cuenta con una plantilla que combina experiencia internacional y presencia en ligas europeas. Entre sus principales figuras destacan:

Chancel Mbemba: defensor y referente en la zaga

Joris Kayembe: lateral con recorrido en Bélgica

Aaron Wan-Bissaka: defensor con experiencia en la Premier League

Meschak Elia: volante ofensivo desequilibrante

Théo Bongonda: mediocampista creativo

Cédric Bakambu: delantero con recorrido internacional

Yoane Wissa: atacante con presente en el fútbol inglés

Este grupo de jugadores le da al equipo una base competitiva para afrontar el Mundial.

Sébastien Desabre, el técnico detrás del proceso exitoso de RD Congo

El responsable del crecimiento reciente del equipo es Sébastien Desabre, quien dirige a la selección desde 2022. Con experiencia en clubes y selecciones africanas, Desabre ha logrado consolidar una idea de juego y potenciar el rendimiento del grupo. Entre sus logros más destacados está el cuarto puesto en la Copa África 2023, además de títulos en ligas africanas a nivel de clubes. Su trabajo ha sido clave para llevar a RD Congo nuevamente a una Copa del Mundo.

Colombia vs RD Congo en el Mundial 2026: un duelo clave

El enfrentamiento entre Colombia y la República Democrática del Congo será uno de los partidos más importantes del Grupo K. El duelo, programado para el 23 de junio en Guadalajara, puede definir gran parte del futuro de ambos equipos en el torneo.

RD Congo llega con confianza tras superar el repechaje y con un equipo competitivo que combina talento y experiencia. Para la Selección Colombia, será un rival que exigirá máxima concentración y un alto nivel de rendimiento en la Copa del Mundo.