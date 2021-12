Dayro Moreno llegó a Colombia y firmaría con un equipo de la Liga BetPlay

Empezó el mercado de Fichajes de la Liga BetPlay de cara al 2022-I y son varios los jugadores que suenan y Dayro Moreno es uno de los que no puede faltar.

Con 36 años de edad, el delantero colombiano siempre es protagonista del mercado de fichajes en el fútbol colombiano y en esta ocasión regresaría para la Liga BetPlay 2022, así lo confirmó su representante, Álvaro Muñoz.

“Hasta ahora, no. Sí se ha filtrado varias veces en la calle, me he encontrado con gente de fútbol y me lo han preguntado”, dijo Muñoz tras ser preguntado sobre la posibilidad de ir al Deportivo Pasto en entrevista para ‘El Carrusel’ de Caracol Radio.

Sin embargo, confirmó que ésta a punto de firmar con un equipo de nuestro país. “Dayro está en estos momentos en miras a tener una reunión importante aquí en Colombia”.

Así las cosas, el futuro cercano de Dayro Moreno volvería a ser el FPC tras dejar la liga de Bolivia, de donde salió por no recibir su salario completo, razón por la que ya interpuso una demanda. En ese país, con Oriente Petrolero, hizo cuatro goles en 17 partidos disputados.