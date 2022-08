‘Cheché’ Hernández: novedades en su estado de salud ¿Regresará pronto?

José Eugenio ‘Cheché’ Hernández sigue en la clínica pero su mejoría ha sido notoria y hay buena noticias sobre su estado de salud.

El actual entrenador de Patriotas sigue su recuperación después de sufrir un percance de salud en días pasados. Esto lo llevó a estar en una clínica de Bogotá hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Los médicos han estado haciéndole exámenes al director técnico para descartar complicaciones cardíacas, pues una afección lo llevó a ser internado. Desde entonces el estado de José Eugenio Hernández ha mejorado y con el paso de los días su corazón se ha restablecido.

Este miércoles 3 de agosto la periodista Salomé Fajardo afirmó que: “El profesor ‘Cheché’ Hernández ya salió de cuidados intermedios y se encuentra estable y mejorando”.

¿Cuándo regresará el ‘Cheché’ Hernández?

Hasta el momento no se habla de que el regreso del ‘Cheché’, pues es espera que se pueda recuperar por completo, para estar a disposición del equipo y que su estado de salud no se vea afectado. Según informó en días pasados el médico Camilo Camargo en el programa Los Dueños del Balón. “Lo primordial es la salud del ‘profe’, y claramente tendremos que tomarnos el tiempo necesario para hacerlo. Sería muy osado hablar de uno, dos o tres meses; esperamos que con los procedimientos que se le hagan, y el inicio de la rehabilitación, podamos recuperarlo no en el menor tiempo”.

El médico también fue claro y contó lo qué sucedió y que llevó a Hernández a sufrir está complicada situación, “Viene de un proceso de inestabilidad de una enfermedad que tenía de base; se fue volviendo crónica e inestable, es por eso que fue llevado al hospital San Rafael, de Tunja. Luego se decidió trasladarlo a Bogotá para realizarle unos exámenes y procedimientos”.

Hasta el momento el presidente de Patriotas, César Guzmán no se ha referido ante este tema. Así que se estima que el equipo seguirá al mando del entrenador interino que se ha encargado del grupo, en la ausencia del director técnico bogotano.