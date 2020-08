Van Gaal prefería otros fichajes antes que a Falcao García en Manchester United

Nunca lo negó y ahora volvió a contarlo públicamente. Louis van Gaal contó qué delanteros pidió en el momento en que el club logró el fichaje de Radamel Falcao García. Él quería otros.

Según lo contó el holandés hablando con la Revista Four Four Two de aquella campaña 2014-15 en la Premier League, la llegada del Tigre no tuvo que ver con lo que él pidió para dicho equipo. Es más, los planes que tenía iban por otro lado en todos los nombres con los que quería contar.

Al hablar del atacante que quería para el plantel y que terminó siendo Falcao García, dijo: “Quería a Robert Lewandowski, pero cuando resultó difícil, traté de conseguir a Gonzalo Higuaín en su lugar”. Ninguno de los deseos de Louis van Gaal se cumplió.

Falcao García llegó a Manchester United sobre el cierre del mercado de fichajes

Sobre el final de aquel mercado en 2014 se dio la contratación de Radamel. Los Red Devils consiguieron su cesión a préstamo. Venía de una campaña con AS Mónaco en la que sufrió una grave lesión por la cual estuvo ausente de la Copa del Mundo. Aun así logró protagonizar este importante movimiento, impulsado por la directiva de Manchester United.

Louis van Gaal tenía otros planes. “Antes de mi llegada también hablé con la directiva sobre Neymar. Si estás en el United, tienes que pensar en grande. Él también fue interesante para el club en términos de venta de camisetas y yo quería tener extremos rápidos. Por eso traté de conseguir a Sadio Mané y Riyad Mahrez. Müller también estaba en mi lista de deseos”, dijo. Ninguno llegó. Los fichajes importantes fueron los de Falcao García, Ángel Di María, Ander Herrera, Marcos Rojo y Daley Blind, principalmente.

Las cifras de Falcao García en Manchester United

Jugó 29 partidos e hizo 4 goles. No fue uno de sus mejores rendimientos. Es más, el año del Tigre fue extraño. Lo empezó jugando las 3 primeras jornadas de la Ligue 1 con AS Mónaco y anotando 2 goles. Parecía ir encaminado a uno de sus habituales rendimientos, pero en Inglaterra nada fue igual.

Marcó su primer gol en su cuarto partido (vs. Everton) y después solo lo hizo en 3 ocasiones más, aunque no tan seguidas. Sus goles fueron ante Aston Villa (Fecha 17), Stoke City (20) y Leicester City (23). Sus últimos 14 compromisos en el club los pasó sin anotar y siendo principalmente suplente.