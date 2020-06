Gustavo Victoria y su charla con Falcao, Galatasaray y el tema Santiago Arias





Uno de los futbolistas colombianos que tuvo el actual campeón del fútbol turco habló con la prensa de aquel país Reveló una reciente charla suya con Radamel Falcao García y les dejó buenas noticias a sus hinchas.

“He estado hablando con Falcao. La motivación es muy alta y está muy feliz de estar en el Galatasaray. Él y su familia aman Estambul. Es un jugador muy profesional”, fue lo primero que contó el quindiano en la entrevista que le concedió a Radyospor.

Gustavo Victoria jugó en Galatasaray en la campaña 2001-02 tras salir de Deportivo Cali. Estuvo más de 20 partidos con el equipo e incluso marcó un gol. Ahora es amigo personal de Falcao, el colombiano que ahora hace parte del plantel y por el cual lo estuvieron contactando.

“Falcao ha jugado fútbol a un nivel muy alto y continúa haciéndolo, le encanta trabajar. Llevará al Galatasaray a cumplir las metas propuestas. Creo que se quedará hasta el final de su contrato”, respondió sobre lo que habló con él y los rumores que apuntan a salidas hacia otros equipos.

Gustavo Victoria cree que no será así y que incluso podría quedarse y ser compañero de Santiago Arias, el otro colombiano al que relacionan con el club. “Él es un muy buen jugador, pero en Atlético de Madrid no tuvo muchas oportunidades porque el Cholo Simeone entiende el juego más defensivo. Él es un jugador que va bastante al ataque. Sería muy útil para el Galatasaray si logran llevarlo. Escucho este tipo de noticias y me encantaría que se diera esa transferencia”, concluyó.

