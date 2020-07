Versión que fue publicada en la prensa turca. Según lo informó el diario Fanatik, Falcao García y Fatih Terim sostuvieron una reunión en la que el colombiano ratificó su compromiso con el proyecto del club.

“Estoy acostumbrado a tener éxito. Ahora estoy muy triste. Soy consciente de mis expectativas y no quiero dejar mi trabajo a mitad de camino. Haré lo que sea necesario para compensar la decepción que tuve esta temporada”, le habría dicho Falcao García a Fatih Terim.

Con eso le expresó el deseo de continuar en el plantel al que llegó hace una temporada a cambio de 5 millones de euros. Tiene contrato por 2 temporadas más y el deseo de quedarse a cumplirlas. Así lo habría hecho saber.

Fatih Terim había puesto a Falcao García en la lista de transferibles

Al terminar la temporada con una gran decepción en la que Galatasaray terminó sexto en la liga y sin clasificación a las competencias internacionales, mucho se habló al respecto. El DT estuvo inconforme con gran parte de su plantel y habría expresado que podrían irse todos por los que llegaran ofertas, salvo el arquero Fernando Muslera.

El caso puntual sobre el rendimiento de Falcao García tuvo que ver con su ausencia en varios compromisos importantes. Él estuvo lesionado durante buena parte de la temporada. Apenas jugó 22 de 46 partidos del equipo en la campaña. ¡Y así fue el goleador! Sin embargo, Fatih Terim habría preferido contar con un atacante que le garantizara mayor continuidad.

“Radamel Falcao García no tiene intención de abandonar Galatasaray”

Así lo publicó este miércoles el diario TRT Spor en Turquía. Y aseguró que “no hay una oferta oficial para la estrella colombiana, quien supuestamente fue relacionado con uno de los equipos de la MLS: Inter Miami”. Esa posibilidad no existe en este momento. La relación del Tigre con dicho equipo se refiere al deseo de unos hinchas.

Ahora que empiezan los movimientos del mercado de fichajes, por Falcao García no hay opciones. Eso no quiere decir que no existan más adelante o que definitivamente se vaya a quedar en el club. Es lo más cercano porque es lo que está firmado. También hay que decir que el equipo busca refuerzos. Falta ver si con la intención de reemplazarlo o para fortalecer el ataque con él.