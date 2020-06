Así va la opción de Santiago Arias y la posibilidad de ser compañero de Falcao en Galatasaray

Sigue siendo la primera opción que tiene el equipo que cuenta con Radamel Falcao García para reemplazar a Mariano. Santiago Arias es el futbolista que más le agrada al DT Fatih Terim. Es su primera opción.

Es lo que se reporta en la prensa turca. El diario Takvim dice que dentro de los 4 candidatos que hay en el mercado de fichajes de Galatasaray, la apuesta del entrenador es la del colombiano Santiago Arias. Ha pedido que se trabaje principalmente en esa posibilidad con Atlético de Madrid.

Se está intentando pero hay una gran imposibilidad económica. Galatasaray no tendría presupuesto para ficharlo. Es un futbolista por el que Atlético de Madrid pagó 11 millones de euros en su momento. Hoy pide no menos de 13 y los turcos no están dispuestos a pagar tal cantidad. Buscarán la opción de ficharlo en condición de cedido.

De momento esa es la posibilidad que se busca con un Santiago Arias que tiene contrato en Atlético de Madrid hasta 2023, pero que esta campaña perdió terreno en el equipo titular con la llegada al plantel de Kieran Trippier. Así que al no ser un futbolista imprescindible, es negociable. Galatasaray intenta sacar provecho de eso, todavía en vano.

Las otras opciones que se manejan en el equipo que ya tiene a Falcao en sus filas son las de Hamari Traoré (Rennes), Luis ‘Chaka’ Rodríguez (Tigres de la UANL) y Alan Mozo (Pumas de la UNAM). La primera opción es Santiago Arias. Si no se puede, irán por alguno de ellos.