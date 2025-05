La recta final de la temporada 2024-25 en Real Madrid se ha visto marcada por la lucha en LaLiga y la controversia en torno a Rodrygo Goes. El brasileño, que ha sido importante en campañas anteriores, está cerrando el curso sin jugar y en medio de versiones que hablan de un fuerte malestar con el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti.

Aunque oficialmente se han mencionado molestias físicas como causa de sus ausencias, varios medios coinciden en que el problema es más profundo. Rodrygo, de 24 años, estaría molesto por el trato recibido en el último tramo del campeonato, convencido de que su rendimiento no ha sido suficientemente valorado. Las versiones sobre una ruptura interna crecen y su futuro en el club parece más incierto que nunca.

Las ausencias de Rodrygo: sin minutos en el clásico y sin convocatoria ante el Mallorca

Rodrygo no juega desde la final de la Copa del Rey en la que tuvo minutos aunque no logró destacar. Desde entonces, fue convocado para el clásico de LaLiga pero no fue titular ni entró durante el partido. Ancelotti se limitó a decir que el jugador no estaba al 100% físicamente, pero la prensa en España ha revelado una versión más tensa de lo ocurrido.

Según MARCA, Rodrygo se negó a jugar el clásico del fin de semana ya que se siente poco valorado respecto a Mbappé y Vinicius, por lo que pidió irse el próximo mercado de pases. Y tras ese partido, en la previa del duelo con Mallorca, se marchó en medio del entrenamiento por una aparente lesión. Algunos periodistas aseguran que fue más un gesto de distanciamiento que una lesión real. Al parecer, Rodrygo habría decidido no jugar más esta temporada bajo la dirección del actual cuerpo técnico.

Esto alimenta la teoría de que existe una ruptura emocional entre jugador y entrenador, causada por la pérdida progresiva de protagonismo en el equipo. La sensación de haber sido relegado a un rol secundario, especialmente con la consolidación de Kylian Mbappé y Vinicius Jr. como titulares fijos en el frente de ataque, habría colmado la paciencia del delantero.

Los números de Rodrygo en la temporada con Real Madrid

A pesar del supuesto enfado, los números de Rodrygo en esta campaña no son desastrosos. En total ha disputado 51 partidos con 14 goles y 9 asistencias. Son cifras ligeramente por debajo de las de la temporada 2023/24, en la que registró 17 goles y 8 asistencias en el mismo número de encuentros. No se trata de un desplome de rendimiento, pero sí de un descenso en influencia dentro del equipo.

En partidos importantes, Rodrygo no logró ser tan determinante. Y con la llegada de Mbappé, su lugar en el once titular se ha vuelto más discutido. Aunque ha sido utilizado en varias posiciones ofensivas, la falta de continuidad en su rol y su sustitución constante en los grandes partidos han generado incomodidad.

Además, en varias conferencias de prensa, Ancelotti ha elogiado abiertamente a otros jugadores del frente de ataque, lo que, según la prensa española, ha contribuido al sentimiento de infravaloración por parte de Rodrygo. No se trataría solo de decisiones tácticas, sino de una acumulación de señales que el futbolista no ha recibido bien.

El futuro de Rodrygo: contrato vigente en Real Madrid, pero con sondeos en el horizonte

Rodrygo tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2028, lo que, en principio, le asegura estabilidad. Sin embargo, el mercado ya ha comenzado a moverse en torno a su figura. Se sabe que clubes de la Premier League como Chelsea y Manchester City han mostrado interés, conscientes de que podría estar buscando una salida si las condiciones internas no cambian.

Además, equipos de Arabia Saudí también han entrado en escena, dispuestos a realizar una oferta importante tanto para el jugador como para el club. Aunque esta opción luce menos atractiva desde lo deportivo, el contexto de conflicto podría hacer que se considere seriamente.

En caso de que Rodrygo insista en salir, el Real Madrid no tendría problemas en negociar, siempre que llegue una propuesta adecuada, especialmente si la relación con el cuerpo técnico sigue desgastándose. El club valora al jugador, pero también entiende que la armonía interna es clave para mantener la competitividad de la plantilla.

¿Un ciclo que se cierra en Real Madrid?

A lo largo de su etapa en el Real Madrid, Rodrygo ha dejado momentos inolvidables. Fue determinante en la Champions League 2022, autor de goles clave en remontadas históricas y símbolo del nuevo talento brasileño que irrumpía en el Bernabéu. Pero en este cierre de temporada, el escenario ha cambiado.

El protagonismo ya no es el mismo, las decisiones del cuerpo técnico parecen haberlo dejado al margen y la posibilidad de un cambio de aires empieza a sonar con fuerza. Aún no hay una posición oficial ni del jugador ni del club, pero el ambiente sugiere que algo se ha roto. Y en un club como el Real Madrid, cuando eso pasa, las salidas suelen estar cerca.

Rodrygo se encuentra en un punto de inflexión. Lo que decida en los próximos días podría marcar un antes y un después en su carrera, y también en la planificación del Real Madrid de cara al futuro. Por ahora, su ausencia en el campo sigue dando de qué hablar. Y el debate está abierto.